A jak ty korzystasz z prądu?

Każdy dom działa inaczej. Jedni najwięcej energii zużywają rano i wieczorem, inni przez cały dzień, bo pracują zdalnie albo spędzają więcej czasu w domu. W jednych mieszkaniach pralka i zmywarka chodzą kilka razy w tygodniu, w innych niemal codziennie. Ktoś ładuje auto elektryczne, ktoś inny chce po prostu wiedzieć, czy może wybrać ofertę ze stałymi cenami prądu na określony czas albo z dodatkowymi korzyściami.

Dlatego warto pamiętać, że prąd to nie tylko taryfa. Klienci mogą wybierać spośród wielu ofert, które odpowiadają na różne potrzeby domów i ich mieszkańców. E.ON Polska przygotował bezpłatne narzędzie online, które pomaga sprawdzić, jaka propozycja może lepiej pasować do codziennego rytmu korzystania z energii.

Szybko, precyzyjnie i bez zobowiązań

W E.ON można lepiej dopasować ofertę do siebie w zaledwie 2 minuty. Wystarczy wejść na stronę dopasuj.eon.pl i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Dotyczą one m.in. tego, kiedy jesteśmy zwykle w domu, w jakich porach korzystamy z bardziej energochłonnych urządzeń, czy możemy planować część domowych obowiązków na konkretne godziny oraz czy mamy licznik zdalnego odczytu.

Na tej podstawie narzędzie pokazuje ofertę, która może odpowiadać na podane potrzeby. Nie trzeba samodzielnie analizować wielu opcji ani znać specjalistycznych pojęć z rynku energii.

– Energia jest częścią codzienności. To ona powinna być dopasowana do nas, a nie my do niej. Chcemy pomagać klientom lepiej zrozumieć dostępne możliwości i dobrać rozwiązanie dopasowane do ich potrzeb –wskazuje Bartosz Gott, członek zarządu ds. handlu w E.ON Polska.

Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne i niezobowiązujące. Klient otrzymuje konkretną rekomendację, ale sam decyduje, czy chce z niej skorzystać. Może też zostawić do siebie kontakt, jeśli woli porozmawiać o ofercie.

Autor: E.ON Polska/ Materiały prasowe

Energia na Twoich zasadach

Dla jednej osoby ważna może być stabilność i przewidywalność, np. stałe ceny energii przez określony czas. Dla innej znaczenie będzie miało to, w jakich godzinach naj- częściej korzysta z prądu. Są też osoby, które zwracają uwagę na dodatkowe usługi, takie jak pomoc fachowców przy domowych usterkach.

Właśnie dlatego E.ON Polska zachęca, aby najpierw przyjrzeć się własnym potrzebom, a dopiero potem wybierać rozwiązanie. Bo oferta energii powinna pasować do tego, jak naprawdę wygląda codzienność w domu.