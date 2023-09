i Autor: Materiały prasowe Karin Ann

„a stranger with my face” – słowacka gwiazda alt-pop, Karina Ann powraca z nowym zaskakującym singlem

Karin Ann od początku swojej kariery eksperymentuje i zaskakuje publiczność. Jej najnowszy singiel, piosenka „a stranger with my face” to symfoniczna, folkowo zabarwiona ballada, do której video w konwencji queerowego romansu wyreżyserował amerykański teamTUSK. Obok Karin Ann w klipie zagrali Gus Kenworthy, srebrny medalista olimpiady w Soczi w narciarstwie freestyle i Ashley Mooore, młodziutka aktorka pokolenia Z.