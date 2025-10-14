Action ma hit na sezon grzewczy dla zmarzluchów. Grzeje za 20 groszy i daje więcej ciepła niż farelka

Zimne wieczory tuż tuż dlatego to najlepsza okazja dla wszystkich zmarzluchów. Action ma hit na sezon grzewczy, który działa niczym farelka, ale nie ciągnie prądu jak szalony. Grzeje za jedyne 20 groszy i z pewnością będzie prawdziwym wybawieniem w każdy zimowy dzień. Teraz znalazł się w promocji Action i kosztuje 15 zł mniej niż zwykle.

Action ma hit na sezon grzewczy dla zmarzluchów

Choć do zimy zostało nam jeszcze kilka tygodni, to chodne, a nawet mroźne wieczory i noce mogą nadejść lada moment. Jesień to niezwykle trudny czas dla wielu osób, a zwłaszcza dla typowych zmarzluchów, którzy najchętniej przeczekaliby ten zimny czas pod ciepłą kołderką. Niestety odkręcanie kaloryfera na maksymalny poziom może skutkować znacznym wzrostem rachunków za ogrzewanie. Można oczywiście skorzystać z kilku trików, które pomogą nam poprawić funkcjonalność grzejników w sezonie grzewczym bez kolosalnych opłat. Ważne jest czyszczenie kaloryferów, odpowietrzenie ich, a także warto włożyć za grzejnik specjalna matę izolacyjną, która będzie minimalizować odpływ ciepła w ścianę i tym samym "odbijać" je do wnętrza pomieszczenia. Jest jeszcze jedna rzecz, która ułatwi życie wszystkim zmarzluchom jesienią i zimą. To elektryczny koc termiczny. W Action taki koc jest aktualnie w promocji. Jednak trzeba się spieszyć, gdyż trwa ona wyłącznie do wtorku, 14 października.

Koc elektryczny Action

Autor: Action/ Materiały prasowe Koc elektryczny Action

Koc elektryczny z Action ogrzeje Cię za 20 groszy

Koc elektryczny to co prawda niezbyt popularny produkt w Polsce, jednak może okazać się znakomitym sprzymierzeńcem w każdy mroźny wieczór. Daje sporo ciepła i działa niczym farelka, a wbrew pozorom wcale nie pochłania dużo energii elektrycznej. W sytuacji, gdy korzystamy z koca na jego pełnej mocy, czyli 60 W i przyjmiemy średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 1,03 zł za kWh, to koszt jednego użycia koca wynosi około 20 groszy (0,18 kWh * 1,03 zł/kWh ≈ 0,19 zł). Zatem, ogrzewanie się kocem przez 3 godziny kosztuje nas w przybliżeniu 20 groszy. Koc elektryczny Carmen w Action ma wymiary 150 x 80 cm dzięki czemu spokojnie otuli każdą dorosłą osobę. Co ważne - sam wyłącza się po 3 godzinach działania, chroniąc użytkownika przed przegrzaniem.

Koc dostępny w promocji Action

Koc elektryczny znalazł się w "Promocjach tygodnia" w Action i kosztuje teraz jedynie 64,95 zł zamiast 79,90 zł. Jednak uwaga - promocja trwa już od 8 października i kończy się we wtorek, 14 października, więc to ostatni moment, aby zaopatrzyć się w ten gadżet na zimę w niższej cenie. 

