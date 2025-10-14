Zbliża się sezon grzewczy, a wraz z nim wyższe rachunki, ale jest sposób, by ogrzać się bez nadmiernych kosztów.

Rozwiązaniem może być gadżet, który jest teraz dostępny w promocyjnej cenie w Action.

Sprawdź, jak tanio i skutecznie ogrzać się w chłodne wieczory!

Action ma hit na sezon grzewczy dla zmarzluchów

Choć do zimy zostało nam jeszcze kilka tygodni, to chodne, a nawet mroźne wieczory i noce mogą nadejść lada moment. Jesień to niezwykle trudny czas dla wielu osób, a zwłaszcza dla typowych zmarzluchów, którzy najchętniej przeczekaliby ten zimny czas pod ciepłą kołderką. Niestety odkręcanie kaloryfera na maksymalny poziom może skutkować znacznym wzrostem rachunków za ogrzewanie. Można oczywiście skorzystać z kilku trików, które pomogą nam poprawić funkcjonalność grzejników w sezonie grzewczym bez kolosalnych opłat. Ważne jest czyszczenie kaloryferów, odpowietrzenie ich, a także warto włożyć za grzejnik specjalna matę izolacyjną, która będzie minimalizować odpływ ciepła w ścianę i tym samym "odbijać" je do wnętrza pomieszczenia. Jest jeszcze jedna rzecz, która ułatwi życie wszystkim zmarzluchom jesienią i zimą. To elektryczny koc termiczny. W Action taki koc jest aktualnie w promocji. Jednak trzeba się spieszyć, gdyż trwa ona wyłącznie do wtorku, 14 października.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Koc elektryczny Action

Koc elektryczny z Action ogrzeje Cię za 20 groszy

Koc elektryczny to co prawda niezbyt popularny produkt w Polsce, jednak może okazać się znakomitym sprzymierzeńcem w każdy mroźny wieczór. Daje sporo ciepła i działa niczym farelka, a wbrew pozorom wcale nie pochłania dużo energii elektrycznej. W sytuacji, gdy korzystamy z koca na jego pełnej mocy, czyli 60 W i przyjmiemy średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 1,03 zł za kWh, to koszt jednego użycia koca wynosi około 20 groszy (0,18 kWh * 1,03 zł/kWh ≈ 0,19 zł). Zatem, ogrzewanie się kocem przez 3 godziny kosztuje nas w przybliżeniu 20 groszy. Koc elektryczny Carmen w Action ma wymiary 150 x 80 cm dzięki czemu spokojnie otuli każdą dorosłą osobę. Co ważne - sam wyłącza się po 3 godzinach działania, chroniąc użytkownika przed przegrzaniem.

Koc dostępny w promocji Action

Koc elektryczny znalazł się w "Promocjach tygodnia" w Action i kosztuje teraz jedynie 64,95 zł zamiast 79,90 zł. Jednak uwaga - promocja trwa już od 8 października i kończy się we wtorek, 14 października, więc to ostatni moment, aby zaopatrzyć się w ten gadżet na zimę w niższej cenie.