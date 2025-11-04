Allegro Black Weeks 2025 – czas start! Aż 61 proc. z nas nie może się doczekać promocji

Dane z badania Danae dla Allegro pokazują, że ponad połowa Polaków (58 proc.) planuje wziąć udział w tegorocznym Black Week1. W szczególności są to osoby, które robią zakupy online co najmniej dwa razy w miesiącu. Warto przyłączyć się do akcji i oszczędzać, bo na allegrowiczów czekają ulubione marki do wyboru spośród tysięcy produktów w cenach obniżonych nawet o 50 proc.!

Black Week okazją do oszczędzania

Dlaczego Polacy tak chętnie uczestniczą w Black Week? Przede wszystkim ze względu na przekonanie, że podczas festiwalu zakupów dostępne są najkorzystniejsze promocji – tak twierdzi 45 proc. kupujących. To najczęstsza strategia oszczędzania wśród Polaków. Prawie jedna na pięć osób ma konkretne plany zakupowe na czas trwania festiwalu i uważa, że to świetny czas na ich realizację. Wiele osób (35 proc.) najzwyczajniej lubi tę akcję, dla co czwartej osoby to szansa na wcześniejsze zaopatrzenie się w świąteczne upominki. Z kolei dla 23 proc. Polaków udział w Black Week to już coroczna tradycja i… żal nie skorzystać!

Jak kupują Polacy?

Nie da się ukryć, że koszty życia są wysokie, co przekłada się na tendencje zakupowe. Polacy do zakupów podchodzą dziś w sposób bardziej przemyślany. Co drugi kupujący porównuje ceny w różnych sklepach oraz korzysta z kuponów i kodów rabatowych. Prawie 32 proc. konsumentów to uczestnicy programów lojalnościowych, takich jak Allegro Smart!, a 28 proc. używa aplikacji mobilnych. Rzadziej natomiast korzystamy z cashbacków, dodawania produktów do koszyka i czekania na upust czy kupowania produktów w promocyjnych zestawach – tak robi jedynie kilkanaście procent osób. W outletach online kupuje jedynie 15 proc. klientów, a do newsletterów zapisuje się 13 proc. Aby wspierać kupujących w oszczędzaniu, Allegro wydłuża czas najlepszych okazji! Na platformie listopadowe promocje ruszą dużo wcześniej.

Nie czekaj, dołącz do Allegro Smart!

Jeśli jeszcze nie jesteś smartowiczem, to warto to zmienić, tym bardziej, że nowi użytkownicy Allegro Smart! tylko zyskują. Możesz przetestować pakiet całkowicie za darmo korzystając z aż 6 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu pół roku. Jeśli zdecydujesz się na roczny plan z nielimitowanymi dostawami i zwrotami to zapłacisz 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż zwykle. W listopadzie dla użytkowników Allegro Smart! przygotowano specjalne wyzwania z okazji Black Weeks, które pojawią się w zakładce Smart! Monety i Wyzwania, umożliwiającej również śledzenie postępów ich realizacji. To świetna okazja, by w prosty sposób zdobyć dodatkowe oszczędności podczas zakupów na platformie.

Tańsze dostawy i wygodne płatności

Z okazji Black Weeks Allegro platforma wprowadza zmiany, dzięki którym będzie można taniej i wygodniej odbierać przesyłki. Od 3 listopada do 28 grudnia br. ceny dostaw w ramach Allegro Delivery do punktów odbioru i automatów paczkowych będą niższe dla tych, którzy nie korzystają z Allegro Smart! oraz osób zamawiających produkty o wartości poniżej 45 zł. W tym czasie koszt dostawy z Allegro będzie o złotówkę niższy – 9,99 zł zamiast 10,99 zł. Podczas święta zakupów korzyści odniosą także użytkownicy usługi Allegro Pay. Tak grupa od 17 listopada aż do 14 grudnia zyska możliwość rozłożenia płatności na 3 raty 0 proc. (RRSO 0 proc.). Z kolei na nowych użytkowników Allegro czeka specjalna oferta! Nowi klienci przetestują dostawę Smart! już w momencie składania pierwszego zamówienia – za darmo, bez konieczności rejestracji do programu i bez okresu próbnego.

Dziel się okazjami i kulturalnymi przeżyciami z Allegro

Jeśli jesteś fanem muzyki lub gry aktorskiej na żywo, to na Allegro też znajdziesz mnóstwo okazji do uczestniczenia w takich wydarzeniach, które będą dostępne na eBilet.pl od drugiej połowy listopada aż do Cyber Monday.

W ramach Allegro Black Weeks każdy użytkownik programu Allegro Share, który od 24 listopada do 7 grudnia poleci ofertę Allegro znajomym, który zdecyduje się na zakup – otrzyma trzy razy więcej punktów niż do tej pory. Punkty z kolei można wymieniać na kupony Allegro. Warto dzielić się okazjami, które pomnażają radość!

[1] Badanie „Trendy zakupowe” zostało zrealizowane przez Danae na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1000 ankiet w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 29.08–05.09.2025 r.

[2] Dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z Allegro Smart!, platforma przygotowała specjalną ofertę. Bezpłatny okres próbny obejmuje aż 6 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy2, a roczny plan z nielimitowanymi dostawami, zwrotami i większą liczbą korzyści, kosztuje teraz 39,90 zł – o 20 zł mniej niż zwykle3.

[3] Promocja trwa do 14.01.2026 tylko dla wybranych użytkowników.

[4] Promocja trwa do 14.01.2026, tylko na jeden okres rozliczeniowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżka 59,90 zł.

Partnerem materiału jest Allegro