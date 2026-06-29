Anturium marnieje latem? Kwiaciarka zdradziła przepis na ratunkową odżywkę, po której anturium odzyska kondycję i będzie dłużej kwitło

Anturium, by zachwycało bujnym kwitnieniem nawet w letnie upały, wymaga szczególnej pielęgnacji i skutecznego odżywienia.

Zraszanie i światło to nie wszystko – kluczem jest dostarczenie roślinie substancji odżywczych, które pobudzą ją do kwitnienia.

Odkryj domową odżywkę, która sprawi, że Twoje anturium obsypie się kwiatami bez ryzyka przenawożenia – poznaj ten prosty przepis!

Podlewaj tym anturium, a nawet w upały roślina obsypie kwiatami. Domowa odżywka do kwiatów doniczkowych

Anturium to okazały kwiat, który przy odpowiedniej pielęgnacji zakwitnie nawet w upały. Kwiaty anturium są okazałe, czerwone i świetnie zdobią pomieszczenia. Roślina ta posiada wiele nazw. W Polsce często określana jest językiem teściowej lub kwiatem flaminga. Naturalnie anturium pochodzi z Kostaryki oraz Gwatemali. Jest to tropikalna roślina, która w naszym klimacie potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Aby latem mogła kwitnąć należy ją dodatkowo odżywiać. W ten sposób kwiat otrzyma potrzebna mu dawkę substancji odżywczych. Ta domowa odżywka sprawi, że anturium obsypie kwiatami. Do jej przygotowania potrzebny jest cynamon. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że cynamon ma szerokie zastosowanie w pielęgnacji roślin. Jest bogaty w azot, który pobudza rośliny do kwitnienia. W składzie cynamonu znajdziemy równie magnez i fosfor, które wzmacniają roślinę i stymulują procesy wzrostu. Wystarczy, że dodasz 1 łyżkę cynamonu do wody i dokładnie wymieszasz. Domowa odżywka do anturium gotowa. Podlewaj nią kwiat raz w miesiącu. Szybko zauważysz pierwsze efekty, a anturium pokryje się kolorowymi kwiatami.

W okresie zimowym i letni warto również zraszać liście i kwiaty. Dzięki temu zabiegowi otrzymają one odpowiednią dawkę wody. Do zraszaniu używaj odstanej, miękkiej wody. Jeżeli woda w kranach jest bogata w kamień to przed podlewaniem kwiatów warto ją przegotować.

Kolejnym czynnikiem prawidłowego wzrostu anturium jest słońce. Roślina ta potrzebuje stanowiska z rozproszonym światłem słonecznym. Promienie nie powinny bezpośrednio padać na liście oraz kwiaty ponieważ mogą je poparzyć. Ostatnim elementem pielęgnacji anturium jest nawożenie. Wiele osób błędnie zakłada, że kwiaty doniczkowe nie wymagają stosowania nawozów. Faktycznie, ziemia doniczkowa zawiera pewne mikroelementy przydatne w pielęgnacji kwiatów, ale często jest to za mało.

Anturium możesz nawozić przez cały okres kwitnienia. Roślina ta kwitnie od lutego aż do lipca. Warto jednak wiedzieć, że odpowiednia pielęgnacja może wydłużyć czas kwitnienia anturium. Stosowanie nawozów sprawi, że będziesz cieszyć się orientalnymi kwiatami o wiele dłużej. Znajoma kwiaciarka pokazała mi, jak szybko przygotować odżywkę do anturium. Jej podstawą jej fasola.

Jak przygotować odżywkę do anturium?

Do metalowego garnka wsyp 2 garści białej fasoli. Zalej wszystko woda tak, by woda przykryła fasolę. Całość odstaw na jedną noc. Fasola musi się dobrze namoczyć w wodzie. Rano dokładnie odcedź wodę i podlewaj nią anturium raz w tygodniu. Woda po fasoli bogata jest w wiele witamin oraz minerałów, które pozytywnie wpłyną na kondycję anturium. Jest ona bardzo delikatna dlatego ryzyko przenawożenia jest minimalne. Woda po fasoli bogata jest w białka, błonnik oraz skrobię, które pobudza anturium do lepszego wzrostu oraz wzmocnionego kwitnienia.

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