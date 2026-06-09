Autentycznie francuski smak codziennych przyjemności!

We Francji dobre jedzenie jest niezwykle ważną częścią codzienności. Podanie nie musi być wystawne, a przepis skomplikowany – liczy się to, aby było ono przygotowane z najlepszych składników i dawało prawdziwą przyjemność. Francuzi od lat przywiązują ogromną wagę do jakości produktów i detali towarzyszących posiłkom: cenią świeże pieczywo z lokalnej boulangerie, serom pozwalają dojrzewać we właściwym tempie, a na stołach nie brakuje świeżych kwiatów. Bo francuski styl życia to właśnie umiejętność dostrzegania wyjątkowości w prostych rzeczach – małych przyjemnościach sprawiających, że zwykły moment staje się niezapomnianą chwilą. Oryginalny francuski ser Valbon jest tworzony wg receptury mistrza serowarstwa Henriego Hutina we fromażerii ze 100 letnią ekspertyzą. Pokryty delikatną skórką, kremowy w środku i pełen autentycznego smaku, powstaje z dbałością, którą czuć w każdym kawałku. Dzięki temu nawet zwykła kanapka zaczyna smakować bardziej… po francusku.

Mały Valbon, wielka przyjemność!

Klasyczne sery pleśniowe brie i camembert od Valbon to kwintesencja francuskiego smaku i stylu. Produkowane z najlepszej jakości mleka z regionu Grand Est harmonijnie łączą delikatną skórkę z kremowym wnętrzem. Gatunki te, zaliczane są do serów podpuszczkowych z porostem pleśni, dojrzewają od 2 do 6 tygodni i charakteryzuje je biały nalot. Camembert ma wyjątkowy owalny kształt, brie zaś wycina się tak, by tworzył trójkąty (idealne na specjalne okazję i deskę serów). A teraz sery Valbon są dostępne w nowych wariantach w małych formatach dopasowanych do codziennych okazji, aby celebrować piękne chwile trochę bardziej niż zwykle. Na śniadanie i kolację, na kanapkę i na każdy poranek – nowe mini warianty Valbon to najlepszy i najprostszy wybór, by codzienność smakowała wyjątkowo!