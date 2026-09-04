Babcia dodawała 20 kropli do wody i myła tym szafki kuchenne. Mole wynosiły się gdzie pieprz rośnie. Stary sposób na mole spożywcze

Latające mole w kuchni to tylko wierzchołek góry lodowej; prawdziwy problem stanowią larwy niszczące suche produkty spożywcze.

Odkryj babciny, sprawdzony sposób na mole spożywcze, wykorzystujący moc intensywnego zapachu.

Wystarczy zaledwie 20 kropli, by skutecznie przegonić szkodniki z szafek i zabezpieczyć swoją spiżarnię raz na zawsze.

Dowiedz się, jak krok po kroku zastosować tę metodę i jakie dodatkowe triki zapewnią długotrwały spokój w Twojej kuchni.

Stary sposób na mole spożywcze. 20 kropli i wyniosą się raz na zawsze

Widok latających moli w kuchni potrafi przyprawić o dreszcze. Nie tylko jest się ich ciężko pozbyć, gdyż z chęcią przenoszą się do kolejnych woreczków z jedzeniem, które przechowujemy w szafkach, ale przede wszystkim te dorosłe, latające już osobniki to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Największym problemem jest to, co żyje naszych szafkach kuchennych, czyli larwy moli. Najczęściej bytują one w suchych produktach jak kasze, ryż oraz mąki. I niestety najczęściej przynosimy je do mieszkania wraz z zakupionymi produktami. Zauważyłaś ostatnio, że w twojej kuchni pojawiły się te owady i zastanawiasz się, jak pozbyć się moli spożywczych? Przede wszystkim najpierw należy starannie wysprzątać każdą kuchenną szafkę. Ja wykorzystałam stary sposób na mole spożywcze, który stosowała moja babcia. Pozbyła się moli i nigdy już nie wróciły. A wszystko dzięki olejkowi eterycznemu, który dodawała podczas mycia szafek. 20 kropli i woda załatwiały sprawę na dobre.

Babcia dodawała 20 kropli do wody i myła tym szafki kuchenne. Mole wynosiły się gdzie pieprz rośnie

Mole spożywcze, podobnie jak wiele innych owadów, nie lubią intensywnych zapachów niektórych olejków eterycznych, w tym lawendowego. Zapach lawendy może dezorientować mole i zniechęcać je do składania jaj w pobliżu zabezpieczonych produktów. Dlatego warto go wykorzystać w walce z molami w kuchni. Babcia dodawała do 2 litrów wody 20 kropli olejku lawendowego i tak przygotowanym płynem dokładnie myła wnętrza szafek kuchennych. Owady wyniosły się z jej domu raz na zawsze.

Jak pozbyć się moli spożywczych z kuchni? Posprzątaj i zabezpiecz

W walce z molami spożywczymi bardzo ważne jest dokładne uprzątnięcie kuchni i wnętrza szafek. W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych i umyj ich wnętrza wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Pamiętaj także, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.

Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu Pytanie 1 z 10 Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika? Użycie ostrej gąbki i silnego detergentu Włączenie funkcji samoczyszczenia piekarnika Pasta z sody oczyszczonej i wody pozostawiona na noc Następne pytanie