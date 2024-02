Babcia Krysia zawsze miała czysty piekarnik. Zdradziła sposób z PRL-u, a jej piekarnik przeszedł do legendy. "Gdy w sklepach były pustki, to kobiety w ten sposób czyściły kuchnię"

Teściowa mojej siostry dodawała do prania tą rzecz. Wszyscy pukali się w głowę, ale ten sposób z PRL-u faktycznie działa. Nie jest to ocet. Ubrania po praniu są ośniewająco czyste

Jak wyczyścić piekarnik?

Piekarnik to trochę sekretne miejsce, o którego czyszczeniu często się zapomina. To ogromny błąd, w piekarniku przygotowywane jest jedzenie. Czysty piekarnik pozwala zachować higienę podczas przyrządzanie potraw. Mycie piekarnika nie należy do przyjemności. Przypalone jedzenie oraz przywierająca spalenizna to najgorszy rodzaj brudu. Tego rodzaju zabrudzenia piekarnika są trudne do usunięcia. Bywa, że nawet uporczywa szorowanie na się zdaje. Na szczęście w takim przypadku z pomocą przychodzą domowe, sprawdzone sposoby.

Moja babcia zawsze tylko ten sposób czyściła piekarnik. Zawsze lśnił na błysk

Babcia Krysia była wierna domowym sposobom na sprzątanie. Nie uznawała kupnych detergentów. Uważała, że to strata pieniędzy. Jej piekarnik przeszedł niemalże do legendy w naszej rodzinie. Zawsze lśnił czystością i nie było w nim grama spalenizny. Babcia wyznała mi, że sekretem czyszczenia piekarnika jest ocet. Jej zdaniem nie było nic lepszego. Babcia mieszała ocet z wodą w proporcjach 1:1 (a w przypadku większych zabrudzeń nawet nie rozcieńczała octu) i obficie polewała zabrudzenia w piekarniku. Zostawiała to na około 20 minut i porządnie szorowała. Po tym czasie przemywała to wszystko ciepłą wodą. Jeżeli nada zauważalne był zabrudzenia i spalenizna to babcia brała sodę oczyszczoną i wysypała na ściereczkę. Sodą przemywała pozostałe zabrudzenia. Nigdy nie łączyła w jednym kroku sodu i octu, by nie zmniejszyć ich właściwości czyszczących. Ten sposób na czyszczenie piekarnika działa za każdym razem. Sama przetestowałam go już kilka razy i potwierdzam jego skuteczność.

