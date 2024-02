Wlewam 15 ml do pralki i nastawiam pranie firanek. Bo wyjęciu są gładkie bez zagnieceń. Sposób na pranie firanek bez prasowania

Wlewam 15 ml do pralki i nastawiam pranie firanek. Bo wyjęciu są gładkie bez zagnieceń

Pranie firanek to zmora wielu z nas. Nie dość, że trzeba zadbać o to, aby były perfekcyjnie białe, to ich prasowanie jest niezwykle pracochłonne. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej szukamy odpowiedzi na pytanie, jak prać firanki, aby ich nie prasować. I być może ku zaskoczeniu wielu osób istnieje na to sposób. Oprócz stosowania kilku zasad prania warto do pralki wlać ten płyn, który doskonale zmiękczy tkaninę. Chodzi tu o odżywkę lub maskę do włosów. Wystarczy jedna łyżka naszej odżywki do włosów dodana do bębna zamiast płynu do płukania. Już 15 ml kosmetyku zmiękczy włókna i sprawi, że firany będą się lepiej układać.

Jak prać firanki bez prasowania? Będą czyste i nie będą się gniotły

Jeśli chcesz uprać firanki bez prasowania, najpierw złóż tkaninę w kostkę, a następnie włóż ją w specjalny pokrowiec do prania lub poszewkę małej poduszki. Do prania używaj wyłącznie proszków i płynów, które są przeznaczone do firan. Ważne jest także ustawienie odpowiedniego programu prania. Otóż temperatura prania firan to najlepiej 30 stopni Celsjusza i obroty maksymalnie na poziomie 400/min. Pamiętaj również, aby nie pakować bębna do pełna. Jeśli chcesz uprać firanki bez konieczności prasowania, wykorzystaj jedynie 1/3 jego pojemności. Ostatnim, ale równie ważnym etapem jest suszenie firanek. Te wykonane z włókien sztucznych najlepiej suszyć na karniszu, a tkaniny naturalne rozkładamy na suszarce.

