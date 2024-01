Wlewam zamiast octu do bębna i nastawiam pralkę. Brzydki zapach znikł, a moje pranie pięknie pachnie. Sposób na czyszczenie pralki

Dodaję kilka kropel do płynu do naczyń i czyszczę tym okap. Tłuszcz z gotowania rozpuszcza się bez szorowania. Genialny sposób na czyszczenie okapu

Czyszczenie pralki to czynność, o której powinno się, a wręcz trzeba pamiętać. Producenci zalecają, aby pralkę czyścić średnio raz w miesiącu lub co trzydzieści cykli. To kluczowa czynność, która przedłuży żywotność urządzenia, ale też zapewni perfekcyjną świeżość naszym ubraniom. Z pewnością znakiem, że nadszedł najwyższy czas na czyszczenie pralki, jest nieprzyjemny zapach, który wydobywa się z jej wnętrza. Prawdopodobnie wskutek wilgoci, zaczęła rozwijać się w niej pleśń, dlatego trzeba szybko zareagować. Czym wyczyścić pralkę, aby pozbyć się z niej brzydkiego zapachu? Wystarczy wycisnąć sok z jednej cytryny i wlać go do bębna pralki. Można również dodać 5 łyżek sody oczyszczonej i nastawić program prania o temperaturze 60 stopni. Soda oczyszczona i sok z cytryny wyczyszczą pralkę, usną z niej pleśń i brzydki zapach.

Jak wyczyścić pralkę, aby ładnie pachniała?

Oprócz wyczyszczenia bębna pralki, należy pamiętać o dokładnym umyciu jej kołnierza i szuflady na detergenty. Szufladę można namoczyć w roztworze wody z octem i wyszorować szczoteczką, aby usunąć z niej kamień i nalot z proszku. Z kolei kołnierz doskonale wyczyści sok z cytryny. Wystarczy rozcieńczyć sok z cytryny z wodą, namoczyć w nim gąbkę i przetrzeć dokładnie gumową obręcz i jej zakamarki.