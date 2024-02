Babcia Krysia zawsze trzymała to na parapecie. Była przekonana, że dzięki temu w domu panował spokój i nie brakowało pieniędzy. Kwiat dobrobytu

Walentynki z nutką oryginalności: bukiet, który inspiruje do kreatywności

Kwiaty od tysięcy lat symbolizowały wielką magię. Od zarania dziejów wykorzystywano ich moc do wszelkiego rodzaju rytuałów. Kwiaty porastały groby i były wręczane jako prezent pomyślności oraz wdzięczności. Do dziś w tradycji zachowało się magiczne znaczenie wielu gatunków kwiatów. Chryzantemy kładzie się na grobach, róże wręcza się ukochanej, a w PRL-u na Dzień Kobiet panie otrzymywały goździki. Moja babcia Krysia nigdy nie była przesądna. Śmiałą się ze wszelkich zabobonów i nigdy nie praktykowała tego rodzaju tradycji. Jednak w jednej kwestii pozostawała nieugięta. Wierzyła, że z mocą natury nie można zadzierać, że kwiat są w stanie oczyszczać energię i poprawiać nastrój w domu. Zawsze na parapecie w salonie stał u niej ten kwiat. Wierzyła, że jego moc zapewnia jej pomyślność i pozytywne wibracje. Dzięki temu domostwo nie cierpiało biedy i zawsze trzymały się jej pieniądze. Do dzisiaj cała rodzina kultywuje jej tradycje.

Kwiat na szczęście oraz dostatek. Moja babcia zawsze trzymała go w centralnym punkcie domu

Wawrzyn, czyli drzewko laurowe to roślina, której magiczne znaczenie sięga aż starożytności. W antycznym Rzymie wierzono, że tam, gdzie rośnie wawrzyn nikt nie choruje i w to miejsce nie uderzy piorun. Moja babcia Krysia także była przekonana o magicznej mocy drzewka laurowego. Mówiła, że to dobry anioł, który chroni domostwo przed złem. Oczyszcza energię i poprawia myślenie. Drzewko laurowe postawione na parapecie przyciągało pieniądze oraz spokój. Zasada babci była jednak, im lepiej dbasz o roślinę, tym bardziej Ci się ona odwdzięczy. Była święcie przekonana, że właśnie dzięki wawrzynowi przeżyła szczęście i dostanie życie.

