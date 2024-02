Jest pierwsza prognoza pogody. Wiadomo, kiedy przyjdzie wiosna 2024. Jak będzie?

Podczas porządków wrzucam to do sedesu. Zostawiam na noc, a rano muszla klozetowa jest lśniąco czysta. Działa lepiej niż profesjonalny płyn do WC. Sposób na czyszczenie toalety

Kiedy będzie wiosna 2024? Według tradycji USA i Kanady wszystko wie świstak Phil z Punxsutawney. Dotychczas prognozy pogody sympatycznego gryzonia sprawdzały się w 39 proc. Jak będzie tym razem?

Jest pierwsza prognoza pogody. Wiadomo, kiedy przyjdzie wiosna 2024

Punxsutawney to miasto w hrabstwie Jefferson w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. W jego pobliżu wydobywany jest wysokiej jakości węgiel kamienny. Jednak miejscowość słynie z Dnia Świstaka. Najbardziej znanym mieszkańcem Punxsutawney jest właśnie Punxsutawney Phil, czyli świszcz, który przepowiada rychłe nadejście wiosny lub długą zimę. Każdego roku 2 lutego w miasteczku świętowany jest Dzień Świszcza. Odbywa się specjalna ceremonia, której główną gwiazdą jest wspomniany już amerykański świstak Phil. I jak przystało na gwiazdę, gryzoń żyje przez cały rok w prawdziwym luksusie, w podgrzewanej norce w pniu drzewa, a także w terrarium miejskiej biblioteki, otoczony opieką członków Klubu Świstaka. Tradycja tego dnia sięga 2 lutego 1887 r., kiedy to świstak Phil wyszedł ze swej zimowej kryjówki, by przewidzieć pogodę na najbliższe tygodnie. Przyjęło się, że jeśli zwierzak zobaczy swój cień, przestraszy się go i czmychnie do nory, czeka nas kolejne sześć tygodni zimy. Jeśli nie zobaczy cienia, czeka nas rychłe nadejście wiosny. W tym roku Phil nie zobaczył cienia - wiosna jest tuż za rogiem! Trzeba jednak pamiętać, że Punxsutawney Phil jest świstakiem, a nie meteorologiem.

Jaka będzie wiosna 2024? Prognozy pogody IMGW

Według długoterminowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w lutym 2004 temperatury mają otrzymywać się w zakresie normy wieloletniej: od -4,4 st. C w Suwałkach do 3,5 st. C w Szczecinie. Opady atmosferyczne, podobnie jak w styczniu, prognozowane są powyżej normy wieloletniej. W zależności od kształtującej się pogody będzie więcej padać deszczu lub śniegu. W marcu zrobi się cieplej, ale niestety nadal będzie deszczowo. Prognozowane temperatury są powyżej normy wieloletniej. Średnia będzie się wahać od 0 st. C w Zakopanem do 5,2 st. C we Wrocławiu. Natomiast kwiecień ma być chłodniejszy niż zwykle. Według eksperymentalnej długoterminowej prognozy pogody średnia miesięczna temperatura będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej. Wyniesie od 5,3 st. C w Zakopanem do 10 st. C w Zielonej Górze. Będzie także sporo deszczowych dni.

