Kiedy jest Dzień Świstaka 2024 i o co chodzi w tym wydarzeniu? To dzień idealny dla fanów pogody i filmu z Billem Muraryem. Sprawdź, gdzie obejrzeć kultową produkcję

Podczas gdy meteorolodzy śledzą pomiary i mapy pogodowe, a kalendarzowa wiosna zawsze wypada 21 marca, to w Stanach Zjednoczonych fani tradycji o wiosenną pogodę pytają świstaka. Tak w dużym skrócie można wytłumaczyć, o co chodzi w tym święcie, jednak warto poznać szczegóły i historie.

Kiedy jest Dzień Świstaka 2024 i o co chodzi w tym wydarzeniu? To dzień idealny dla fanów pogody

Dzień Świstaka obchodzony jest zawsze 2 lutego. W 2024 roku wypada on w piątek. Tradycja tego dnia sięga 2 lutego 1887 r., kiedy to świstak Phil wyszedł ze swej zimowej kryjówki, by „przewidzieć” pogodę na najbliższe tygodnie. Wedle zwyczaju, jeśli zwierzak zobaczy swój cień, przestraszy się go i czmychnie do nory, mieszkańcy Punxsutawney w Pensylwanii kolejne sześć tygodni zimy mają jak w banku. Jeśli natomiast zostanie na zewnątrz, wiosna jest tuż za rogiem. Dziwaczne? W czasach, gdy nie było naukowych prognoz meteorologicznych, często polegano na przesądach – w Europie obserwowano np. wybudzanie się niedźwiedzi. Cóż, przesąd przesądem, ale kolejne wcielenia Phila w 2/3 przypadków mają rację... - wyjaśnia dr Tomasz Pudłowski: amerykanista i medioznawca, na łamach magazynu „Podróże”.

Gdzie i jak obchodzi się Dzień Świstaka?

Punxsutawney to miasto w hrabstwie Jefferson w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. W jego pobliżu wydobywany jest wysokiej jakości węgiel kamienny. Jednak miejscowość słynie z Dnia Świstaka. Najbardziej znanym mieszkańcem Punxsutawney jest właśnie Punxsutawney Phil, czyli świszcz, który przepowiada rychłe nadejście wiosny lub długą zimę. Każdego roku 2 lutego w miasteczku świętowany jest Dzień Świszcza. Odbywa się specjalna ceremonia, której główną gwiazdą jest wspomniany już amerykański świstak Phil. I jak przystało na gwiazdę, gryzoń żyje przez cały rok w prawdziwym luksusie, w podgrzewanej norce w pniu drzewa, a także w terrarium miejskiej biblioteki, otoczony opieką członków Klubu Świstaka.

Dzień Świstaka. Gdzie obejrzeć cały film online i za darmo?

„Dzień świstaka” to także tytuł amerykańskiej komedii romantycznej z genialnymi rolami Andie MacDowell i Billa Murraya. Obraz powstał w 1993 roku i rozsławił Punxsutawney na cały świat. Jednak film opowiadający o powtarzającym się dniu prezentera pogody, niemal w całości kręcony był w Woodstock w stanie Illinois. To właśnie za sprawą tej komedii w Polsce mówimy o Dniu Świstaka, a nie Dniu Świszcza. Wszystko przez rozbieżności w tłumaczeniu filmu. „Dzień świstaka” można było obejrzeć na platformie Netflix za darmo, jeśli jesteśmy subskrybentami. Film można także wypożyczyć na Amazon Prime i Apple Tv za 9,90 oraz na Polsat box go za 7 zł.

ZOBACZ TEŻ: „Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jak nazywała się Ania z Zielonego Wzgórza? Anna Barry Anna Shirley Anna Pye Dalej