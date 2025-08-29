Babcia z Koła Gospodyń Wiejskich pokazała, prać firanki, by nie żółkły. Zamiast do ciasta wsyp do bębna pralki

Pożółkłe firanki to problem estetyczny i zdrowotny, wymagający regularnego prania, nawet co miesiąc w dużych miastach.

Tradycyjne metody prania często nie radzą sobie z przywróceniem bieli firankom, które z czasem szarzeją lub żółkną.

Odkryj babciny sposób z Koła Gospodyń Wiejskich, który przywróci Twoim firankom śnieżnobiały kolor – wystarczą 3 łyżeczki pewnego popularnego produktu!

Poszarzałe lub pożółkłe firanki nie prezentują się estetycznie. Brudne firany i zasłony wpływają na wygląd całego pomieszczenia, a w skrajnych przypadkach mogą nawet ograniczać dostęp świeżego powietrza i promieni słonecznych. Warto również mieć świadomość, że brudne firanki mogą wpływać na nasze zdrowie. Zbierające się na nich roztocza i zarazki niszczą jakość powietrza w domu.

Firanki należy regularnie prać. Eksperci wskazują, że należy robić to częściej niż dwa razy do roku. Mieszkańcy dużych miast, w których jest wysoki poziom spalin i smogu powinni prać firanki nawet raz na jeden lub dwa miesiące.

Zdecydowana większość osób wybierając firanki decyduje się na zakup tych w białym kolorze. Białe i jasne kolory rozjaśniają pomieszczenia i nie blokują dostępu światła. Zdarza się jednak, ze białe firanki z czasem szarzeją lub żółkną od słońca. W takim przypadku nawet regularne pranie na niewiele się zda. Babcia mojej koleżanki, która przez wiele lat była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich zawsze mówiła, że do prania białych firanek niezbędny jest kwasek cytrynowy. To naturalny wybielacz, który stopniowa rozjaśnia pożółkłe tkaniny. Babcia koleżanki do prania firanek wsypywała 3 łyżki stołowe kwasku cytrynowego.

Kwasek cytrynowy posiada podobne właściwości jak ocet - wybiela i rozjaśnia, a dodatkowo sprawia, że prane tkaniny nie sztywnieją. W przypadkach, gdy firanki sa bardzo brudne przed praniem można je namoczyć w roztworze kwasku cytrynowego i wody. Podobnie zadziała także soda oczyszczona.

Jak prać firanki w pralce?

Firanki pierz zawsze osobno. Nie wrzucaj do bębna innych materiałów. Pamiętaj, by nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on wypełniony maksymalnie w 2/3 objętości. Do prania firanek wybieraj dedykowany program lub cykl prania delikatnego. Używaj łagodnych detergentów bez intensywnych wybielaczy. Po praniu firanek od razu je rozwieś. Unikniesz w ten sposób zagniecień na materiale.