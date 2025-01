Babcia zawsze dodawała do sernika ten składnik. Spróbuj też, a będzie puszysty i nie opadnie

Co zrobić, aby sernik był puszysty i pyszny? Sernik to bez wątpienia król deserów. Nie wyobrażamy sobie bez niego zarówno Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia oraz innych rodzinnych świąt. Niezależnie od tego, czy do kawy podajemy sernik z rosą, królewski, z brzoskwiniami, czy może nowojorski lub też krakowski albo wiedeński — zajadamy z zachwytem. Przepisów na sernik jest tak dużo, że każdy znajdzie swój ulubiony smak. Jedni zachwycają się ciężkim i zwartym sernikiem krakowskim z charakterystyczną kratką z ciasta na wierzchu, inni wolą delikatna serową masę, która rozpływa się w ustach. Ten deser w przeróżnych odmianach zachwyca łasuchów na każdej długości i szerokości geograficznej. Angielski i amerykański cheesecake, francuski gâteau au fromage, hiszpańska tarta de queso, niemiecki Käsekuchen albo chiński Rǔlào dàngāo to zaledwie namiastka tego, co ma do zaoferowania świat serników. Jednak jeśli marzy ci się ciasto lekkie jak chmurka, puszyste i wilgotne sięgnij po recepturę naszych babć i wykorzystaj patent z ziemniakami.

Zawsze dodaję ten składnik do sernika. To sposób mojej babci na sernik puszysty jak chmurka. Jest pyszny jak żadne inny

Choć pomysł wydaje się szalony, to jest genialny w swej prostocie. Żeby sernik był puszysty, a jednocześnie wilgotny, nasze babcie dodawały do niego gotowane ziemniaki. Taki serniczek rodem z „Piekarenki Babci” dłużej zachowa świeżość, choć niewykluczone, że nie będzie dane ci sprawdzić. Ten sernik z ziemniakami znika niemal natychmiast po wyjęciu z piekarnika. Jak go przygotować? Wykorzystaj swój ulubiony przepis, ale dodaj do niego ugotowane ziemniaki. Na kilogram twarogu potrzebujesz 250 g ziemniaczanego puree.

ZOBACZ TEŻ: Sernik baskijski powstał tutaj. Gdzie spróbować oryginalnego? Adres i historia najczęściej kopiowanego sernika na świecie