Babcia zawsze wlewała pół kieliszka białego wina do zlewu. W ten sposób pozbywała się poważnego problemu ze zlewem. Babciny sposób nie miał sobie równych

Twarda woda sprawia, że na armaturze kuchennej lub łazienkowej pojawia się trudny do usunięcia osad. Również używane mydło może przyczyniać się do powstawania nalotu. Tego rodzaju zabrudzenia nie łatwo jest doczyścić. Klasyczne detergenty nie radzą sobie z kamieniem. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na czyszczenie osadu z mydła i wody jest ocet. Wiele osób jednak obawia się, że ocet może zmatowić błyszczące elementy armatury. Moja babcia miała na to swój sposób. Zawsze patrzyliśmy z niedowierzaniem na to, co ona robi, ale to było skuteczne. Aby usunąć kamień i osad z wody w zlewie babcia zawsze wlewała do niego resztki białego wina i zostawiała na kilkanaście minut. Po tym czasie przemywała zlew ściereczką, a po kamieniu nie było śladu. Kwaski zawarte z winie rewelacyjnie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami, a przy tym są bezpieczne dla powierzchni. Białe wino na kamień było najlepszym sposobem babci na sprzątanie.

Okazuje się, że wino ma więcej nietypowych zastosowań. Resztki tego trunku doskonale sprawdzą się w ogrodzie. Wylej wino do kompostownika. Substancje w nim zawarte aktywują bakterie z gleby przyspieszając tym samy procesy gnilnie. W ten sposób kompost będzie jeszcze bardziej odżywczy dla Twoich roślin.