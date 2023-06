Babciny sposób na odstraszenie meszek. Domowy spray zadziała niczym profesjonalny odstraszacz. Proste i tanie składniki skutecznie przepędzą meszki

Jagoda kamczacka lepsza niż borówka? Ma mnóstwo właściwości zdrowotnych i jest na liście nutraceutyków. To „jagoda długiego życia i dobrego wzroku”

Babciny trik odpędzi meszki. Jak pozbyć się meszek?

Meszki potrafią być wkurzające. Są małe, wszędobylskie i atakują całymi chmarami. Ich ugryzienia, podobnie jak ukąszenia komarów są swędzące i bolące. Co gorsza, klasyczne spraye na owady często zawodzą w walce z meszkami. Początek czerwca to czas gdy meszki wykazują wzmożona aktywność i atakują Polaków wypoczywających na długim urlopie. Czy w walce z meszkami jesteśmy skazani na porażkę? Niekoniecznie, w tym przypadku warto sięgnąć po ludowe sposoby. Jeden z nich pomoże Ci skutecznie odstraszyć meszki i cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzy. Wystarczy, że sprawdzisz, czego meszki nie lubią. Okazuje się, że meszki nie przepadają na naturalnymi olejkami. Domowe odstraszacze na meszki to między innymi:

olejek lawendowy,

olejek eukaliptusowy,

olejek z drzewa herbacianego,

olejek goździkowy,

olejek waniliowy,

olejek miętowy.

Jak przygotować domowy spray na meszki?

Domowy odstraszacz na meszki jest banalnie prosty w przygotowaniu. Wystarczy, że zmieszasz 50 kropel wybranego olejku zapachowego ze 100 ml oleju roślinnego. Całość porządnie wymiesza i przelej do butelki z atomizerem. Tak przygotowanym sprayem możesz spryskać siebie i dzieci. Meszki będą omijać Was szerokim łukiem.

