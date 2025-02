Bądż jak "zakochany kundel". Limitowana edycja makaronu, który w te walentynki będzie idealnym elementem wspólnej kolacji

Wsypuję do wody i podlewam kwiaty już w marcu. Azalie obficie kwitną wiosną

Święto zakochanych na nowo

Walentynki coraz częściej obchodzone są inaczej niż w tradycyjny sposób. Ten dzień kojarzony jest ze spędzaniem czasu w gronie najbliższych, a obecnie zdarza się, że świętujemy w gronie przyjaciół. Zmiany w postrzeganiu tego dnia można zauważyć na całym świecie. W USA 60% osób deklaruje, że będzie spędzać ten czas, celebrując platoniczne relacje. Z kolei we Włoszech 68% badanych uważa, że każdy rodzaj miłości jest tak samo ważny – niezależnie od tego, czy odczuwamy ją względem rodziny, przyjaciół czy nawet zwierząt. Podobne zdanie na ten temat mają Francuzi, którzy sądzą, że walentynki powinniśmy spędzać z kim tylko chcemy. Podobne trendy stopniowo docierają też do Polski i mogą stanowić inspirację dla wielu osób. Relacje nabierają nowego znaczenia, ale jedna rzecz się nie zmienia – wspólny obiad lub kolacja to dobry sposób na świętowanie każdego rodzaju więzi.

Makaronowe love – jak okazać miłość

Zazwyczaj każda potrawa przywołuje jakieś wspomnienie. Niektóre wiążą się z domem rodzinnym, jedne ze spotkaniami ze znajomymi, a jeszcze inne – z romantyczną kolacją. Co ciekawe, makaron jest jednym z 5 produktów, które najczęściej kojarzą się z okazywaniem miłości przez drugą osobę – przyznaje tak 20% respondentów. Jednak nie tylko czekające już na nas dania wywołują radość – dla 50% osób samo przygotowanie posiłku dla bliskiej osoby jest sposobem na okazanie miłości, a 51% uznaje, że spędzanie czasu razem i wspólne gotowanie posiłku to też świętowanie. W Polsce 28,4% osób woli celebrować walentynki w domu i przyrządzić romantyczną kolację samodzielnie.

Jednak miłość i inne uczucia chcemy wyrażać codziennie, a nie tylko od święta. Gotowanie dla kogoś to doskonały sposób na pokazanie troski – aż 68% osób przyznaje, że wyczuwa miłość drugiej osoby przejawiającą się w małych gestach, np. gdy wraca do domu, a tam czeka ulubione danie. Najprostszą drogą do serca jest dobre jedzenie, a makaron Barilla LOVE w kształcie dwóch połączonych serc z limitowanej edycji idealnie się sprawdzi.

Makaron, który wyraża więcej niż słowa

Marka celebruje miłość w wyjątkowy sposób – wprowadza limitowaną edycję makaronu Barilla LOVE w kształcie dwóch połączonych serc, stworzoną specjalnie z myślą o walentynkach. Dania z tego niezwykłego produktu to idealny sposób na wyrażenie uczuć i okazja do wspólnego spędzenia czasu przy stole. Makaron wyprodukowany jest w 100% z pszenicy durum dzięki czemu zachowuje swój kształt i strukturę.

Aby zainspirować wszystkich do smakowitego świętowania tego romantycznego dnia, marka Barilla przygotowała cztery autorskie przepisy kulinarne z wykorzystaniem makaronu w kształcie dwóch połączonych serc. Każde z dań zostało skomponowane tak, by podkreślić charakter tego szczególnego dnia i sprawić, że będą wyjątkowe – niezależnie od tego, z kim je spędzamy. Wśród propozycji znalazł się przepis na pachnący limonką makaron z koprem włoskim i czerwonymi krewetkami. Do przygotowania tego dania dla dwóch osób niezbędne będą:

Makaron Barilla LOVE w kształcie dwóch połączonych serc – 320 g

Szalotka – 1 sztuka

Czerwone krewetki – 8 sztuk

Koper włoski – 350 g

Skórka starta z limonki – 1 limonka

Woda – 500 ml

Oliwa z oliwek extra virgin – 50 ml

Sproszkowany szafran – 1 opakowanie

Sól, pieprz i tymianek do smaku

Rozgrzej w garnku oliwę z oliwek, później dodaj poszatkowaną szalotkę i pokrojony w kostkę koper włoski. Podsmaż warzywa przez 2–3 minuty, a następnie zalej wodą i duś przez około 20 minut. Dopraw solą i pieprzem, dodaj szafran, a później zmiksuj, by uzyskać gęsty krem.

Następnie oczyść czerwone krewetki ze skorupek. Umieść je na blaszce do pieczenia, posyp skórką otartą z limonki. Dopraw solą, pieprzem, tymiankiem i odrobiną oliwy z oliwek extra virgin. Piecz w temperaturze 100°C przez 7–8 minut.

Ugotuj makaron w osolonej, wrzącej wodzie – aż będzie al dente. Pozostaw odrobinę wody z gotowania i rozcieńcz nią krem z kopru włoskiego. Ułóż makaron na talerzu, polej sosem i dodaj czerwone krewetki. Posyp pokrojoną w kostkę skórką z limonki.

Pozostałe przepisy są dostępne na stronie Barilla.

Produkt jest dostępny w wybranych sklepach jako limitowana edycja. Miłośnicy wyjątkowych doznań kulinarnych znajdą go w sieciach Carrefour, Auchan, Delikatesy Centrum, Frisco, SPAR oraz Selgros. Nie przegap okazji, by podarować bliskiej osobie coś naprawdę wyjątkowego.