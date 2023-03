Kiedy Barbara Sienkiewicz urodziła bliźnięta wywołała falę krytycznych komentarzy. Aktorka znana z serialu „Ranczo” czy „M jak Miłość” zaszła w ciążę w wieku 59 lat. Gdy skończyła 60, urodziła bliźnięta. Choć aktorka musiała zmierzyć się z mnóstwem negatywnych komentarzy na swój temat, to nie ona jedyna zdecydowała się na późne macierzyństwo. Coraz więcej kobiet również podejmuje taką decyzję. Dzięki nowoczesnym metodom badań mamy większą wiedzę na temat swojego ciała i jego możliwości. Mimo, że z upływem lat płodność maleje i zajście w ciążę staje się coraz trudniejsze, to nie niemożliwe. Swoje marzenie o byciu mamą w wieku 48 lat spełniła Weronika Marczuk. Po wielu latach starań, dzięki metodzie in vitro urodziła córkę Anię. Gwiazda programu „Żony Hollywood” – Kinga Korta urodziła synka w wieku 50 lat. Które gwiazdy także zdecydowały się na późne macierzyństwo? Sprawdź w galerii poniżej.

