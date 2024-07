Baton lodowy Snickers® Nie rozczarujesz się! Poznaj kampanię kultowego przysmaku, tym razem w lodowej odsłonie

Słoneczna pogoda i wakacyjny klimat za oknem odwracają Twoją uwagę od piętrzących się dokumentów na biurku? A może myśli same uciekają na plażę i nic na to nie poradzisz? Spokojnie, jest na to sposób – baton lodowy Snickers®! Jeden kęs, orzechy, czekolada i kremowy karmel szybko przeniosą Cię do twojego ulubionego miejsca. Z lodowym Snickersem łatwo poczuć smak lata w każdej sytuacji, nawet za biurkiem. Na YouTubie i w social mediach już w czerwcu konsumenci mieli okazję zobaczyć krótkie spoty reklamowe w urlopowym klimacie.

W spotach telewizyjnych Snickers® staje się trzecim bohaterem romantycznej historii, w której dwójka młodych doświadcza pierwszego pocałunku. Jak wiadomo, pierwsze razy nie zawsze są tak wspaniałe, jak podpowiadała wyobraźnia. Na szczęście są też takie rzeczy, które nie rozczarowują. Jak baton lodowy Snickers®.

Batony lodowe to format proponowany przez firmę Mars Wrigley, który zyskuje w Polsce co raz większą popularność. Wyjątkowy deser to przepis na satysfakcję płynącą już od pierwszego kęsa. Baton lodowy to pełnia smaku w każdej warstwie, a także pyszne orzeźwienie.

Fani batonów Snickers, Twix i Bounty, którzy poszukują chwili wytchnienia w upalne dni, znajdują spełnioną obietnicę smaku w ich lodowych odsłonach. Batony lodowe Snickers, Bounty i Mars dostępne są również w opakowaniach zbiorczych.

Za stworzenie spotu reklamowego odpowiedzialna jest agencja BBDO NY, a za jego adaptację Eg+. Za zakup mediów odpowiedzialny jest Essence Mediacom.

i Autor: materiał prasowy Snickers