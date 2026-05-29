Białe sneakersy znów mogą wyglądać jak nowe. Wystarczy jeden składnik z kuchennej szafki

2026-05-29 10:36

Białe obuwie od dłuższego czasu pozostaje modowym hitem, pasując zarówno do luźnych, jak i bardziej oficjalnych strojów. Posiadacze takich butów doskonale wiedzą, że ich główną bolączką jest błyskawiczne łapanie brudu. Wystarczy kilka wyjść, by materiał poszarzał, a na podeszwach zagościły nieestetyczne, żółtawe przebarwienia.

Sposób na pranie białych butów

Jasne sportowe obuwie świetnie komponuje się z różnorodnymi stylizacjami, jednak jego największą słabością jest skłonność do natychmiastowego brudzenia się. Błoto, kurz, nieestetyczne zacieki i żółtawe odbarwienia sprawiają, że już po krótkim czasie ulubione tenisówki przestają wyglądać atrakcyjnie. Wiele osób zniechęca się do ich noszenia, obawiając się trudności z wyczyszczeniem lub zniszczenia materiału. Ręczne szorowanie jest pracochłonne, a dedykowane środki często uderzają po kieszeni i bywają zbyt ostre dla tkanin. Istnieje jednak tani i skuteczny sposób, by znów cieszyć się śnieżnobiałymi butami.

Co dodać do prania białych sneakersów, aby usunąć zabrudzenia?

Zamiast wydawać pieniądze na drogie specyfiki z drogerii, warto sięgnąć po sodę oczyszczoną, która z dużym prawdopodobieństwem znajduje się w twojej kuchni. Ten popularny proszek doskonale radzi sobie z zabrudzeniami i ma właściwości rozjaśniające. Wystarczy zaaplikować sodę do bębna lub podajnika na proszek przed włączeniem pralki. Zabieg ten pomaga zniwelować poszarzenia i żółte ślady. Optymalna ilość to około 2-3 łyżki sody oczyszczonej dodane do standardowego cyklu. Taka porcja skutecznie wzmocni działanie detergentu piorącego.

Jak bezpiecznie prać buty w pralce?

Zanim obuwie trafi do urządzenia, koniecznie wyjmij z niego sznurówki oraz wkładki. Aby zminimalizować uderzanie butów o bęben, najlepiej umieścić je w przeznaczonym do prania worku lub starej poszewce. Ważne jest również, by ustawić pralkę na delikatny program z temperaturą nieprzekraczającą 30-40 stopni Celsjusza, co ochroni klej i strukturę materiału przed zniszczeniem. Po wyciągnięciu butów z pralki należy pozwolić im wyschnąć w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, unikając wystawiania ich na bezpośrednie działanie słońca lub kładzenia na gorącym kaloryferze.

Dzięki regularnemu wykorzystywaniu tego triku, twoje białe trampki na długo zachowają nienaganny wygląd.

