Biedronka obniża ceny od poniedziałku. Ser, owoce i kiełbasa za ułamek ceny

Początek tygodnia w Biedronce upływa pod znakiem nowych, korzystnych obniżek cen żywności.

Klienci kupią taniej między innymi olej, kawę, świeże owoce, mięso, kiełbasy oraz sery.

Szczególnie wyróżniają się oferty na ser żółty w cenie 3,75 zł, pomarańcze po 3,99 zł oraz kiełbasę śląską za 9,90 zł za kilogram .

. Obniżki trwają od 16 do 21 listopada 2026 roku, przy czym wybrane rabaty aktywują się tylko z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

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Promocje w Biedronce na ser żółty i kiełbasę

Uwagę kupujących z pewnością przyciągnie przeceniony o około 46 procent ser żółty Edamski Światowid w paczce 250 gramów, którego cena spadła z regularnych 6,99 zł do poziomu 3,75 zł. Równie korzystnie wypada duże opakowanie kiełbasy śląskiej marki Kraina Wędlin. W tym przypadku kilogram wędliny kosztuje zaledwie 9,90 zł zamiast dotychczasowych 22,90 zł, co stanowi świetną okazję do zrobienia zapasów na kanapki śniadaniowe oraz kolacje.

Tanie mięso i owoce w nowej ofercie Biedronki

Sieć przygotowała także wyraźne rabaty na dziale ze świeżą żywnością. Kilogram pomarańczy deserowych potaniał o około 42 procent i kosztuje obecnie 3,99 zł, natomiast cena winogron mołdawskich po czterdziestoprocentowej obniżce zatrzymała się na poziomie 5,99 zł za kilogram. Z kolei na stoisku mięsnym klienci znajdą ćwiartkę tylną z kurczaka po 5,99 zł za kilogram oraz schab wieprzowy bez kości Kraina Mięs, za który w obecnym tygodniu trzeba zapłacić 9,99 zł za kilogram.

Biedronka przecenia kawę Nescafé, Dolce Gusto oraz olej Wyborny

Aktualna gazetka sprzyja również uzupełnianiu domowej spiżarni o produkty z długim terminem przydatności. Miłośnicy kofeiny mogą skorzystać z akcji na asortyment marek Nescafé i Dolce Gusto, gdzie przy włożeniu do koszyka dwóch opakowań, na drugi produkt nalicza się aż 80 procent rabatu. Bardzo opłacalnie wypada też zakup jednolitrowego oleju Wyborny, ponieważ biorąc dwie butelki, za drugą sztukę zapłacimy symboliczną złotówkę.

Zasady i terminy promocji w sklepach Biedronka

Wszystkie opisane wyżej zniżki znalazły się w gazetkach promocyjnych, które są ważne w dniach od 16 do 21 listopada 2026 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że skorzystanie z części obniżek wiąże się z dodatkowymi wymogami, takimi jak użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka, wrzucenie do koszyka określonej liczby sztuk czy przestrzeganie dziennych limitów zakupowych.

Poszczególne placówki handlowe mogą się różnić pod względem zatowarowania i dostępności przecenionego asortymentu. Z tego powodu jeszcze przed wizytą w sklepie warto zweryfikować dokładne warunki rabatów bezpośrednio w aplikacji mobilnej lub oficjalnej gazetce sieci.