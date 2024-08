Blisko 200 000 kajzerek sprzedanych w rockowym sklepie Lidl Polska na Pol’and’Rock Festival!

Rockowy sklep Lidl Polska co roku przyjmuje festiwalowiczów z całej Polski. Dzięki lokalizacji w samym sercu festiwalu mieszkańcy pola namiotowego mogli w każdej chwili zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty. Sklep otwarto we wtorek, 30 lipca, o godz. 12:00, a jego drzwi zamknęły się dopiero w niedzielę, 4 sierpnia, o 12:00. Warto podkreślić, że ceny w rockowym sklepie były takie jak w każdym innym obiekcie Lidl Polska – atrakcyjne i niskie. Co więcej, z aplikacją zakupową Lidl Plus na uczestników Festiwalu czekały specjalne kupony rabatowe.

Lidl’n’Rock, czyli Rockowa Wyspa Lidla w liczbach:

sprzedano prawie 200 tys. kajzerek,

rozdano 11 000 lidlowych tatuaży zmywalnych,

najpopularniejszym owocem po raz kolejny okazały się banany – kupiono ich ponad 7500 kg!

sklep działał nieprzerwanie przez 120 godzin,

blisko 50 pracowników zdecydowało się w tym roku w pełni skorzystać z festiwalowej atmosfery i nocować na nowym lidlowym polu namiotowym,

Lidl działa na Pol’and’Rock Festivalu od 14 lat,

najwierniejsza pracowniczka już po raz 10. dołączyła do sklepowej załogi Rockowej Wyspy Lidla,

pracownicy wymienili nieskończenie wiele uśmiechów!

Warto podkreślić, że obecność marki na Festiwalu jest wyrazem podziękowań dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w coroczne zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 15 lat wspólnego grania z Orkiestrą Lidl przekazał na cele Fundacji ponad 49 mln zł. Załoga Rockowego sklepu Lidl Polska z Jurkiem Owsiakiem, tuż przed otwarciem drzwi dla festiwalowych klientów.

Festiwalowa załoga rockowego sklepu Lidla

Festiwalowy sklep nie mógłby funkcjonować gdyby nie praca wielu osób zaangażowanych w projekt po stronie Lidl Polska, które zjechały się z całego kraju. Najdłuższą drogę pokonały pracowniczki, które przyjechały aż z Hrubieszowa! Dla kilkudziesięciu pracowników sklepu był to już kolejny raz na Rockowej Wyspie Lidla, a rekordzistka, Ewa, dołączyła do rockowej załogi już po raz dziesiąty!

W pracę w sklepie mogli zaangażować się wszyscy zatrudnieni w Lidlu: zarówno pracownicy sklepów, jak i magazynów czy centrali. Na miejscu każdy otrzymał szkolenie w zakresie sprzedaży oraz BHP, a w wolnym czasie mógł korzystać ze wszystkich festiwalowych atrakcji. Ponadto każdy pracownik rockowego sklepu otrzymał zestaw powitalny, a także miał dostęp do wsparcia fizjoterapeuty. W tym roku, aby w pełni móc się oddać imprezowej atmosferze, blisko 50 pracowników zdecydowało się na nocowanie w nowym Lidl Camp, czyli specjalnej strefie namiotowej tuż obok sklepu.

