Konserwacja samochodu nie musi być skomplikowana

Akumulatorowy samochodowy klucz udarowy 20 V "PASSK 20-Li C3"

Większość kierowców musi wymieniać opony dwa razy w roku. Umawianie się na wizytę w specjalistycznym warsztacie lub serwisie oponiarskim zarówno wiosną, jak i jesienią wiąże się nie tylko z czasem oczekiwania, ale także z corocznie rosnącymi kosztami. Zdecydowanie wygodniej i taniej jest to zrobić samemu. Pomoże w tym akumulatorowy klucz udarowy "PASSK 20-Li C3" firmy PARKSIDE. Jest to profesjonalne narzędzie o dużej mocy za niewielkie pieniądze. Mocny, bezszczotkowy silnik osiąga moment obrotowy do 400 Nm i może być regulowany w pięciu wstępnie wybranych poziomach momentu obrotowego. Bezstopniowa regulacja pulsacji i prędkości obrotowej oraz zintegrowane światło robocze LED zapewniają wyjątkowo szybkie i łatwe odkręcanie nakrętek kół.

Przenośne 2w1: montażowa deska na kółkach i stołek warsztatowy "PRW 2 A1"

Przenośna deska montażowa PARKSIDE jest idealna do prac wykonywanych w pozycji leżącej pod samochodem. Dzięki zamontowanym kołom oraz powierzchni do leżenia o długości 91 cm zapewnia duży komfort podczas pracy w pozycji poziomej. Deska może być również używana jako siedzisko. W zaledwie kilku krokach konstrukcję można przekształcić w stołek warsztatowy, który oferuje udźwig do 120 kg.

Akumulatorowa maszyna polerska 20 V "PPMA 20-li B2"

Dla wielu właścicieli samochodów polerowanie jest integralną częścią corocznego rytuału konserwacji. Maszyna polerska 20 V "PPMA 20-li B2" pomaga utrzymać żywe kolory bez smug, zapewniając doskonałe rezultaty. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu oraz ergonomicznemu uchwytowi oburęcznemu, urządzenie gwarantuje łatwą pracę wokół samochodu. Tarcza polerska o średnicy 25 cm obraca się z maksymalną prędkością 3300 obrotów na minutę. Prędkość obrotową tarczy można indywidualnie regulować w zakresie od 0 do 3300 obrotów na minutę dzięki sześciostopniowej regulacji, dostosowując ją do wymagań lakieru.

Odkurzacz do pracy na mokro/sucho "PWD 25 B3"

Podczas gdy mycie samochodu jest wciąż częścią cotygodniowej rutyny w wielu miejscach, czyszczenie wnętrza bywa bardziej uciążliwym i rzadszym obowiązkiem. Jeśli jednak kochasz swój pojazd, powinieneś regularnie czyścić również jego wnętrze. Odkurzacz na mokro i sucho PARKSIDE "PWD 25 B3" jest niezbędny i absolutnie obowiązkowy dla każdego entuzjasty samochodów. To prawdziwa potęga, która dzięki mocy 1400 W poradzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Odkurzacz PARKSIDE bez trudu usuwa napoje, błoto, sierść zwierząt i inne płyny, nawet z tapicerki, zapewniając czystość bez plam we wnętrzu samochodu.

