Bolą Cię stawy i pocą Ci się stopy? Weź z kuchni liście laurowe i przygotuj napar. Efekty przejdą Twoje oczekiwania

Niepozorne przyprawa rozprawi się z wieloma dolegliwościami. Jak stosować liście laurowe?

Liście laurowe to jedna z najpopularniejszych przypraw stosowanych w polskiej kuchni. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej żadne zupy oraz gulaszu. Genialnie wzbogaca ona smak każdego dania i pełna jest wielu witamin. Liście laurowe posiadają między innymi: witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C oraz minerały, takiej jak: żelazo, magnez, miedź, mangan, cynk oraz selen. Posiadają one szereg prozdrowotnych właściwości, działają grzybobójczo, przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał może stosować liście laurowe nie tylko w kuchni. Warto przyrządzić z nich wywar i namoczyć w nim stopy. Działa one rewelacyjnie na nadmierną potliwość stóp, nawilża skóra, a nawet pomaga na bolące stawy i pomaga w leczeniu grzybicy.

Napar z liści laurowych na potliwość stóp

Osoby zmagające się z tym problemem powinny regularnie moczyć stopy w naparze z liście laurowych. Doskonale ogranicza on wytwarzanie poty, redukuje brzydki zapach oraz prewencyjnie działa przeciwbakteryjnie.

Napar z liści laurowych na bolące stawy

Ból i obrzęk stawów można zredukować przygotowując kąpiel dla stóp. Liście laurowe rozgrzeją i złagodzą obrzęki. Polecane są w przypadku bólów reumatycznych oraz artretycznych. Możesz je stosować także na stłuczenia.

