i Autor: Shutterstock Projektant odradza ten kolor ścian

Sposób na domowe dekoracje

Ten trik na dekorowanie ścian podbija TikToka. Genialny sposób z PRL-u wraca na salony! Kosztuje grosze, a sprawi, że pokój będzie wyglądał obłędnie

Moda i trendy mają to do siebie, że co jakiś czas wracają. Kolejne pokolenia odkrywają to, co ich rodzice i dziadkowie doskonale już znają. W ostatnim czasie wielkim hitem na TikToku jest dekorowanie ścian przy pomocy pieczątek robionych z ziemniaka. Wiele osób doskonale pamięta podobne zabawy z przedszkola i szkoły. Pewna TikTokerka pokazała, jak genialnie wyglądają ściany ozdobione w ten sposób. Bierz ziemniaka i do dzieła.