Boska marynata do karkówki z grilla. Dodaj ten składnik, a będzie smakować jak z najlepszej restauracji

Karkówka z grilla to już klasyk na polskich stołach. Jak ją przygotować żeby była miękka, soczysta i pełna smaku? Trzeba ją odpowiednio zamarynować. Marynata to podstawa i klucz do sukcesu przepysznej karkówki z grilla. To dzięki niej mięso rozpływa się w ustach. Przepisów jest tyle, ilu kucharzy. Jednak nie wolno zapominać o ważnym i nieoczywistym składniku, który sprawi, że karkówka będzie miękka i soczysta.

Jaki jest sekret idealnego mięsa z grilla? 

Karkówka to królowa spotkań przy grillu. Wśród mięsożerców wygrywa z kiełbasami, kaszanką i cukinią. Jednak dzieje się tak, kiedy karkówka z grilla jest miękka, soczysta i pełna smaku. Wielu zastanawia się jak to zrobić. Odpowiedź jest prosta, dobrej jakości mięso i odpowiednia marynata. Nie wystarczy oprószyć jej solą i pieprzem. Karkówka z grilla będzie smakowała jak z najlepszej restauracji jeśli przygotujemy odpowiednią marynatę. Dobrze jeśli mięso poleży w takiej zalewie przez całą noc, a najlepiej dzień. Każdy z nas ma swoje ulubione przyprawy, które idealnie komponują się z karkówką i sprawiają, że mięso jest aromatyczne. Jednak jeśli chcemy, by wieprzowina była miękka i soczysta, wprost rozpływająca się w ustach warto dodać do marynaty jeden nieoczywisty składnik.

W zależności od tego czy lubimy ostry, słodkawy czy łagodny smak takich przypraw używamy do marynaty. Niektórzy chcąc uzyskać niepowtarzalny aromat karkówki z grilla dodając do zalewy coca colę, inni alkohol a jeszcze inni obficie nacierają mięso czosnkiem i oliwą. Bez względu na to jakie smaki lubimy, idealna karkówka powinna być miękka i soczysta. A taki efekt uzyskamy dodając do zalewy sok jabłkowy. Zawarte w nim kwasy lekko zetną białka i sprawią, że mięso skruszeje. Ponadto będzie miało delikatny owocowy aromat, co w połączeniu z dymem sprawi, że smak i zapach będą obłędne. Więcej pomysłów i dokładnych przepisów na marynaty do karkówki znajdziesz na beszamel.pl TU.

