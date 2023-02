Boski trik na przypaloną patelnię od spodu. Dodaj ten jeden składnik do czyszczenia, a patelnia przestanie straszyć brudem

"The Multiverse Awaits – Coca-Cola and Marvel”

Jak wyczyścić przypaloną patelnię? To warto wiedzieć

Patelnia, a dokładnie jej spód ma regularny kontakt z palnikami kuchenki. Dodatkowo, w czasie procesu smażenia gorący tłuszcz może spłynąć bo ściankach patelni i na nich osiąść. Wysoka temperatura sprawia, że brud praktycznie zespala się z powierzchnią patelni przez co jest wyjątkowo trudny do usunięcia. Na szczęście, przypalona patelnia to nie koniec świata, spaleniznę można doczyścić domowymi sposobami.

Zobacz także: Wzór trik na usunięcie mchu z kostki brukowej. Wydasz 4 zł, a mech i chwasty znikną na długi czas. Porady na wiosnę 2023

Boski trik na czyszczenie przypalonej patelni od spodu. Wypróbuj tego

Aby wyczyścić przypaloną patelnię wystarczą domowe sposoby. Jednym z trików jest jest kulka z folii aluminiowej. Taki czyścik rewelacyjnie poradzi sobie z brudem, lecz nie porysuje delikatnej powierzchni patelni. Spaleniznę możesz wyczyścić przy pomocy sody oczyszczonej. Jest ona delikatnie żrącą substancją, która poradzi sobie z trudnym do usunięcia brudem. Dodatkowo soda oczyszczona ma odczyn zasadowy co sprawia, że idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń z tłuszczu, farby oraz olei. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą, tak by powstała gęsta pasta, dodaj do niej niewielką ilość soli kuchennej. Tak przygotowana mieszanka będzie działać jak mleczko do czyszczenia. Pamiętaj, że sody oczyszczonej nie wolno stosować na powierzchnie aluminiowe ponieważ mogą powstać przebarwienia.

Sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spody. Ocet ponad wszystko

W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń niezastąpiony może okazać się ocet. Nie stosuj go jednak w przypadku patelni z emaliowanymi powierzchniami, gdyż mogę zmatowieć. Jak czyścić patelnię octem? Zmieszaj dwie łyżki octu z połową szklanki wody. W przygotowanym roztworze zamocz patelnie, a następnie delikatnie umyj patelnię płynem do naczyń.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie