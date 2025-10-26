Buty na nogi i marsz do Rossmanna. Za 9 zł kupisz coś, co dopierze ręczniki jak złoto! Za kilka groszy wyjmiesz bialutkie i mięciutkie ręczniki niczym z luksusowej pralni

Odkryj tani hit z Rossmanna – soda kalcynowana Domol za 9 zł, idealna do prania ręczników.

Soda kalcynowana zmiękcza, wybiela i usuwa trudne plamy, neutralizując twardość wody.

Poznaj proste sposoby użycia sody, w tym metodę namaczania "2:10:12" dla perfekcyjnej czystości.

Chcesz dowiedzieć się, jak przywrócić ręcznikom miękkość i chłonność bez użycia płynu do płukania?

W Rossmannie kupisz rewelacyjny proszek do prania ręczników. Kosztuje tylko 9 zł!

Soda kalcynowana Domol z Rossmanna to obecnie największy hit wśród internetowych ekspertek od sprzątania. Opakowanie 500 g kosztuje zaledwie 8,99 i świetnie sprawdzi się podczas prania ręczników. Wiele osób przekonuje, że soda kalcynowana to ich niezastąpiony pomocnik podczas prania.

Soda kalcynowana to inaczej węglanem sodu. Jest to silnie zasadowa sól, która rozpuszcza się w wodzie. Jest szeroko wykorzystywana w przemyśle, a także coraz częściej w warunkach domowych. Wiele osób sięga po nią robiąc pranie. Świetnie wywabia najtrudniejsze do usunięcia zabrudzenia, zmiękcza tkaniny, a także delikatnie wybiela. Warto wiedzieć jednak, że soda kalcynowana nie nadaje się do prania wełny oraz jedwabiu. Rewelacyjnie sprawdzi się natomiast podczas prania bawełnianych tkanin w tym ręczników. Produkt ten neutralizuje twardość wody i sprawia, że materiały pozostają miękkie przez długi czas.

Często prane ręczniki z czasem tracą miękkość oraz naturalny kolor. W internecie znajdziesz wiele porad na domowe pranie ręczników. W większości przypadków poleca się prać ręczniki z dodatkiem octu, sody oczyszczonej lub soli kuchennej. Soda kalcynowana może stanowić świetną alternatywę. kosztuje grosze, a w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych składników posiada faktycznie właściwości odplamiające.

Jak używać sody kalcynowanej do prania ręczników?

Stosowanie sody kalcynowanej do prania ręczników jest banalnie proste i nie wymaga specjalnego traktowania. Wystarczy, że 2 łyżki sody kalcynowanej wsypiesz bezpośrednio do bębna pralki i nastawisz pranie na temperaturę 40 stopni Celsjusza. Alternatywnie możesz dodać sodę kalcynowaną do szufladki na proszek do prania. Jeżeli na ręcznikach są widoczne plamy możesz wcześniej zastosować sodę jak klasyczny odplamiacz. Nałóż niewielką ilość proszku na plamę, zalej wodą, odczekaj 30 minut, a następnie upierz.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Namaczanie ręczników w sodzie kalcynowanej

Coraz większą popularnością na grupach poradnikowych cieszy się także metoda 2:10:12. Jest to sposób namaczania ręczników. W praktyce oznacza on:

2 łyżki sody kalcynowanej Domol,

10 litrów ciepłej wody,

12 godzin moczenia ręczników.

Po tym czasie ręczniki należy wyprać w pralce na delikatnym programie. Pamiętaj, by nie stosować do prania ręczników płynów do płukania, które mogą oblepiać włókna zmniejszając ich chłonność oraz powodując sztywnienie.