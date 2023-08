Cierpisz na bezsenność? Wypij przed snem ten napój. Będziesz spać jak dziecko

Wyznała w konfesjonale swoje grzechy. Ksiądz nie wytrzymał. "Jak to powiedziałam, to aż się zagotował"

Naturalny napój to sposób na bezsenność

Bezsenność może mieć wiele przyczyn - zaczynając od tych związanych z nieregularnym trybem życia, aż po zaburzenia psychiczne. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana nawyków, aby problem zniknął. Jeśli masz problemy ze snem i zaśnięciem, to koniecznie wypróbuj naturalny, domowy sposób na bezsenność. Tą metodą podzielił się w mediach społecznościowych Dr Michael Breus, znany na TikToku jako Sleep Doctor. Podzielił się ze swoimi obserwatorami przepisem na napój poprawiający jakość snu. Banana należy dokładnie umyć, odciąć końcówki, a następnie wraz ze skórką zagotować w 3 szklankach wody do momentu aż banan zrobi się brązowy. Następnie napar dokładnie przecedź. Kiedy wystygnie, wypij go. Banany to źródło składników, które pozytywnie wpływają na jakość snu. Zawierają: potas, magnez i tryptofan, a także witaminy z grupy B oraz mangan i miedź. Sam Sleep Doctor określił ten napój mianem "naturalnej tabletki nasennej".

Co zrobić, aby szybko zasnąć? 6 zasad dobrego snu

Bezsenność w niektórych przypadkach jest spowodowana nieodpowiednimi nawykami i nieregularnym trybem życia. Dlatego przestrzegaj kilku zasad higieny snu, a będziesz spać spokojnie i twardo.

Kładź się spać i wstawaj o tej samej porze każdego dnia, również w weekendy. Nie kładź się do łóżka głodna lub przejedzona. Utrzymuj swój pokój w chłodzie, ciemności i ciszy. Ogranicz lub po prostu odpuść drzemki w ciągu dnia. Zadbaj o aktywność fizyczną w ciągu dnia. staraj się oczyścić swój umysł przed snem. Wycisz się i nie zadręczaj się problemami.

