Co dwa Rywale, to nie jeden! Nowy Rywal Chili Cheese dołącza do menu

Chili Cheese stawia na kontrast smaków i tekstur. Panierowany krążek Chili Cheese dodaje chrupkości, jalapeño ostrości, a roztapiający się cheddar i sos Onion Mayonnaise – kremowości. piklowana czerwona cebula przełamuje smak sera i sosu. Z takim składem nowy Rywal wchodzi do gry bez kompleksów.

Klasyk jednak nie oddaje pola. Chrupiąca mozzarella i sos na bazie szwedzkiej borówki to połączenie, po które jego fani chętnie wracają. To nie rywalizacja między dobrym a lepszym, lecz pojedynek dwóch różnych sposobów na Rywala.

- Kiedy pracowaliśmy nad Chili Cheese, Klasyk był dla nas punktem odniesienia. Chcieliśmy jednak, żeby nowy burger miał smak, który broni się sam - taki, po którym już przy pierwszym kęsie wiadomo, że to inny Rywal. Jestem ciekaw, ilu gości przyjdzie po Klasyka, spróbuje obu i zmieni zdanie – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Premium Burgers.

- Kiedy pracowaliśmy nad Rywalem Chili Cheese, Klasyk był dla nas punktem odniesienia. Chcieliśmy jednak stworzyć burgera z własnym charakterem, który nie jest tylko wariacją na temat oryginału. Jestem ciekaw, ilu gości przyjdzie po Klasyka, spróbuje obu i ostatecznie opowie się po stronie Chili Cheese – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Premium Burgers.

Rywal Chili Cheese pojawi się aż w pięciu wariantach: z wołowiną, z wołowiną i bekonem, z kurczakiem oraz w dwóch wersjach wegetariańskich – Plant Beef i Crispy Supreme. Klasyk pozostanie dostępny w czterech odsłonach. Goście mogą więc zdecydować nie tylko, któremu Rywalowi kibicują, ale też w jakiej wersji chcą go zamówić.

Rywal Chili Cheese trafi do wszystkich restauracji MAX Premium Burgers w Polsce 5 listopada. Burger będzie kosztował od 29,95 zł solo i od 39,95 zł w zestawie. W menu pojawią się też Cream Cheese Jalapeño Bites oraz sos Onion Mayonnaise. Wybrane warianty obu Rywali będzie można zamówić w Combo Rywala za 49 zł – w zestawie z czterema Cream Cheese Jalapeño Bites.