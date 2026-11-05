Mniej oczywiste niż skarpetki. Co podarować bliskim?

Najlepszy scenariusz na okres świąteczny? Mniej krzątania w kuchni, zero stresu przy przyjmowaniu gości i dom, który w kilka chwil wraca do ładu. Produkty SharkNinja są idealne, by zdjąć z nas domową logistykę – nie tylko od święta. Bo trafiony upominek to taki, który cieszy w wigilijny wieczór, ale prawdziwą wartość pokazuje też w każdy zwykły wtorek.

Shark CryoGlow (FW312EUPL)

Podaruj domowe spa osobie, która lubi dbać o siebie, ale nie zawsze ma czas na regularne wizyty w gabinetach kosmetycznych. Urządzenie wykorzystuje technologię LED oraz chłodzący tryb InstaChill Cold Technology, który pomaga odświeżyć i ukoić okolice oczu. Dzięki gotowym programom pielęgnacyjnym łatwo włączyć je do codziennej rutyny bez wychodzenia z domu.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Shark FlexStyle IonCurl (HD850EUPK)

Będzie idealnym prezentem dla osób, które lubią zadbany wygląd, ale nie chcą poświęcać dużo czasu na stylizację włosów. Dzięki technologii Auto-Wrap automatycznie tworzy loki i fale, a końcówka Anti-Frizz wykorzystuje moc powietrza do wygładzania niesfornych kosmyków i nadawania włosom gładkiego wykończenia.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Ninja CRISPi DualZone (DD103EUSD1)

To idealny prezent dla rodzin i osób, które lubią przygotowywać pełne posiłki szybko i bez kompromisów. Dzięki dwóm niezależnym strefom gotowania pozwala jednocześnie przyrządzać różne potrawy albo większe porcje tej samej potrawy, synchronizując czas ich przygotowania. Szklane pojemniki, intuicyjna obsługa i wiele programów gotowania sprawiają, że codzienne i świąteczne gotowanie staje się prostsze, szybsze i bardziej komfortowe.

Ninja CRISPi Pro (AS101EUCY)

To mniejsza wersja, która sprawdzi się dla osób, które lubią gotować na własnych zasadach i cenią rozwiązania dopasowane do codziennego rytmu życia. Dzięki wielofunkcyjnym szklanym pojemnikom można przygotowywać, serwować i przechowywać potrawy w jednym naczyniu, a szeroki wybór programów pozwala piec, podgrzewać i uzyskiwać idealną chrupkość bez zbędnego wysiłku. Dostępność różnych wariantów kolorystycznych sprawia, że urządzenie łatwo dopasować do stylu każdej kuchni. To praktyczny prezent, który przyda się zarówno podczas świątecznych przygotowań, jak i w codziennym gotowaniu przez cały rok.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Ninja CREAMi Scoop&Swirl (NC701EU)

Będzie idealnym wyborem dla miłośników słodkości i osób, które lubią eksperymentować w kuchni. Pozwala przygotować domowe lody, sorbety i mrożone desery dokładnie takie, jak lubisz, a dzięki funkcji Soft Serve serwować je jak z ulubionej lodziarni. To sposób na kreatywne desery i małe przyjemności o każdej porze roku.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Ninja

Ninja SLUSHI Twist (FS702EUBR)

Świetnie się sprawdzi w domu u osób, które lubią zaskakiwać bliskich i zamieniać zwykłe chwile w małe domowe przyjemności. Dzięki możliwości przygotowywania mrożonych napojów, smoothie, frappé czy granity pozwala w kilka chwil stworzyć efektowne przekąski i napoje bez potrzeby używania lodu. Intuicyjna obsługa i różnorodne programy sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno podczas rodzinnych spotkań, jak i świątecznych wizyt gości. To prezent, który wnosi do domu odrobinę zabawy, kreatywności i wyjątkowych smaków przez cały rok.

Ninja Autobarista (AE1051EU)

To pomysł dla miłośników kawy, którzy chcą cieszyć się ulubionymi napojami bez wychodzenia z domu. Dzięki technologii Barista Assist Technology i automatycznemu systemowi spieniania mleka urządzenie przygotowuje zarówno klasyczne espresso, jak i mleczne kawowe specjały za naciśnięciem jednego przycisku. Intuicyjna obsługa i szeroki wybór napojów sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno podczas spokojnych poranków, jak i świątecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.