Jak prać wełnę w domu? Przez ten jeden błąd ulubiony sweter skurczy się w pralce

W sezonie jesienno-zimowym chętnie wybieramy wełniane szaliki, czapki oraz swetry, gdyż doskonale zatrzymują one ciepło, gwarantują komfort podczas chłodów i skutecznie odprowadzają wilgoć.

Ten naturalny materiał wymaga bardzo ostrożnego traktowania, ponieważ wysoka temperatura oraz tarcie prowadzą do kurczenia i filcowania się wełny.

Zobacz, w jaki sposób bezpiecznie prać odzież z wełny, aby zachowała swój pierwotny rozmiar.

W okresie jesienno-zimowym wyjątkowo mocno doceniamy otulające, naturalne tkaniny. Do naszych codziennych zestawów wracają wówczas wełniane akcesoria, a obszerny szalik, ciepła czapka czy miękki golf stają się bazą ubioru. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ wełna świetnie izoluje przed zimnem, odprowadza wilgoć i wspiera regulację temperatury ciała. Te właściwości gwarantują pełną wygodę nawet w trakcie długich spacerów w mroźne dni. Wyzwaniem bywa jednak utrzymanie tych rzeczy w czystości, gdyż odzież z tego surowca wymaga szczególnej ostrożności podczas prania. Zarówno zbyt intensywne wirowanie, jak i źle dobrana temperatura wody prowadzą często do sfilcowania włókien oraz trwałego skurczenia ulubionego ubrania.

Dlaczego wełna kurczy się w praniu? Przyczyny filcowania swetrów

Włókna wełny posiadają specyficzną, łuskowatą budowę. Kontakt z wilgocią, wysoką temperaturą oraz mechaniczne tarcie sprawia, że pojedyncze włókna zaczynają się ze sobą trwale splątywać. Taki proces, określany mianem filcowania, powoduje, że dzianina robi się sztywna, mocno zbita i znacznie mniejsza. Z tego powodu włożenie wełnianego swetra lub czapki do bębna pralki wraz ze zwykłą odzieżą bawełnianą to zły pomysł. Największe zagrożenie dla delikatnych tkanin stanowi uruchomienie intensywnego programu piorącego oraz użycie gorącej wody.

Jak prać wełniane swetry, szaliki i czapki w pralce oraz ręcznie?

Pierwszym krokiem przed praniem powinno być dokładne sprawdzenie metki, na której producent podaje zalecenia odnośnie do czyszczenia oraz optymalnej temperatury. Jeżeli dana rzecz nadaje się do pralki, należy ustawić dedykowany program do wełny bądź opcję prania ręcznego, pamiętając, aby woda miała maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Kluczowe jest zastosowanie łagodnego płynu stworzonego z myślą o wełnie i rezygnacja z wybielaczy, mocnych detergentów czy klasycznych proszków. Mokrej dzianiny nie wolno także silnie trzeć ani wykręcać. Decydując się na czyszczenie ręczne, ubranie trzeba zanurzyć w letniej wodzie z delikatnym środkiem i lekko ugniatać. Nadmiar wilgoci po płukaniu odsączamy poprzez zawinięcie odzieży w suchy, czysty ręcznik.

Jak suszyć wełniane ubrania, żeby nie straciły fasonu?

Niewłaściwe suszenie potrafi bezpowrotnie zniszczyć nawet perfekcyjnie wyprany sweter. Odzieży z tego surowca absolutnie nie należy rozwieszać na tradycyjnych wieszakach, gdyż ciężar zgromadzonej wody doprowadzi do jej rozciągnięcia i całkowitej utraty pierwotnego kształtu. Równie złym pomysłem jest kładzenie rzeczy na gorącym grzejniku czy wrzucanie ich do suszarki bębnowej, o ile producent wyraźnie nie zezwolił na taki krok. Najbezpieczniejsza metoda to rozłożenie czapki, szalika lub swetra na płasko na suchym ręczniku, nadanie im właściwej formy i pozostawienie do swobodnego wyschnięcia.

Pielęgnacja wełny w domu. Najważniejsze zasady prania i suszenia

Odpowiednia troska o ciepłe czapki, szaliki i swetry sprawi, że będą one nam służyć przez wiele kolejnych lat. Kluczowe reguły, które trzeba wdrożyć, to pranie w niskiej temperaturze z użyciem łagodnego płynu, rezygnacja z mocnego wirowania oraz suszenie na płasko. Stosowanie tych prostych metod pozwoli wełnianej garderobie utrzymać pierwotny fason, właściwy rozmiar i niezwykłą miękkość, co skutecznie ochroni nas przed zimowym mrozem.

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