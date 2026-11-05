Zamiast na włosy, dodaj 2 łyżki do wody i przez pół godziny namaczaj w tym skurczony sweter. Poluzuje włókna i z łatwością wrócą do dawnych rozmiarów. Nie będziesz musiała oddawać go dziecku. Sposób na skurczony sweter

Skurczony wełniany sweter to zmora, ale nie musisz go oddawać dziecku – istnieje prosty sposób na przywrócenie mu dawnego rozmiaru. Wystarczy użyć tego kosmwtyku, aby rozluźnić włókna i sprawić, że sweter znów będzie idealnie pasował. Odkryj, jak krok po kroku uratować ulubioną odzież i sprawić, by pozostała miękka i puszysta bez specjalnych płynów!



Sposób na skurczony sweter. Nie będziesz musiała oddawać go dziecku

Pranie wełnianego swetra to wbrew pozorom nie jest proste zadanie. Naturalne włókna wymagają specjalnego traktowania i dbałości, gdyż łatwo ulegają zniszczeniu. Niektóre swetry wełniane można prać w pralce na programie do tego przeznaczonym. Oczywiście, zanim wrzucisz swój ulubiony sweterek do bębna, sprawdź instrukcję zamieszczoną przez producenta na metce, ponieważ nie wszystkie włókna nadają się do prania w pralce. Pod wpływem temperatury czy wyższych obrotów mogą się zniekształcić, a nawet skurczyć. I to jest właśnie poważny problem, gdy wyjmujemy go z pralki i okazuje się, że zmniejszył się o kilka rozmiarów. Wówczas wiele z nas spisuje sweter na straty lub rozważa oddanie go dziecku. Na szczęście istnieją sposoby na skurczony sweter z wełny, które pomogą przywrócić mu dawny rozmiar. Jedyne czego potrzebujesz to woda i odżywka do włosów, najlepiej taka bez silikonów.

Dodaj 2 łyżki do wody i przez pół godziny namaczaj w tym skurczony sweter. Poluzuje włókna i z łatwością wrócą do dawnych rozmiarów

Kiedy wyjmujemy z pralki wełniany sweter, który zbiegł się w praniu, od razu szukamy rozwiązania, które pomoże przywrócić jego dawne rozmiary. Na szczęście sposób na to jest banalny. Wystarczy wlać do miski letniej wody, dodać 2 łyżki odżywki do włosów, zamieszać i namoczyć w tym sweter. Po 30 minutach wyjmujemy go z miski, delikatnie wyżymamy i rozciągamy. Układamy na płasko na suszarce, aby wysechł. Dzięki temu zabiegowi uratujesz skurczony sweter i odzyska on swoje wymiary.

Pranie wełnianego swetra sprawi, że będzie miękki i puszysty

Pranie swetra z wełny w zwykłym proszku może sprawić, że będzie on szorstki i starci swoją puszystość. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego płynu, który oprócz wyprania włókien będzie je pielęgnować. Okazuje się, że wcale nie musisz kupować specjalnego płynu do prania wełnianego swetra, aby był miękki jak kiedyś. Spokojnie zamiast tego możesz użyć swojego szamponu do włosów. Namocz sweter w wodzie z dodatkiem szamponu i delikatnie go ugniataj. Pamiętaj, aby nie stosować płynów zmiękczających, które mogą sklejać włókna. Po upraniu nie wyżymaj, ani nie wiruj swojego swetra. Nadmiar wody możesz delikatnie odcisnąć rolując ubranie w ręcznik.

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