Jak zrobić kotylion na 11 listopada? Prosty kotylion z papieru [DARMOWY SZABLON DO DRUKU]

Zasady heraldyki, czyli jak powinien wyglądać prawidłowy kotylion?

Zanim przygotujesz nożyczki i klej, warto poznać jedną kluczową zasadę. Symbol, który potocznie nazywamy kotylionem, w polskiej tradycji oficjalnie określa się jako kokardę narodową. Wbrew pozorom układ barw nie jest dowolny.

Zgodnie z zasadami heraldyki (odnoszącymi się do godła Polski – białego Orła w czerwonym polu) w tradycyjnej kokardzie kolor biały zawsze znajduje się w samym środku, a kolor czerwony tworzy zewnętrzną obwódkę. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy na środku umieszcza się wizerunek Orła Białego – wówczas tło centralne bywa czerwone. Pamiętaj też, że ozdobę tę nosimy wyłącznie po lewej stronie klatki piersiowej, blisko serca.

Prosty kotylion z papieru w kilka minut – instrukcja krok po kroku

Tworzenie własnej ozdoby patriotycznej to wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu z najmłodszymi. Do wykonania klasycznej rozety najlepiej sprawdzą się sztywniejsze kartki z bloku technicznego lub papier kolorowy. Zobacz, jak sprawnie przygotować prosty kotylion:

Krok 1: Przygotowanie pasków: Wytnij z czerwonego papieru pasek o wymiarach około 30 × 4 cm oraz z białego papieru pasek o wymiarach 30 × 3 cm.

Wytnij z czerwonego papieru pasek o wymiarach około 30 × 4 cm oraz z białego papieru pasek o wymiarach 30 × 3 cm. Krok 2: Składanie harmonijki: Złóż oba paski w gęstą harmonijkę (zakładki o szerokości ok. 0,5–1 cm).

Złóż oba paski w gęstą harmonijkę (zakładki o szerokości ok. 0,5–1 cm). Krok 3: Łączenie w koło: Sklej brzeg każdego paska tak, aby powstały dwa osobne papierowe kółka-rozetki.

Sklej brzeg każdego paska tak, aby powstały dwa osobne papierowe kółka-rozetki. Krok 4: Montaż elementów: Nałóż mniejszą, białą harmonijkę na większą, czerwoną i sklej je na środku klejem do papieru lub klejem na gorąco.

Nałóż mniejszą, białą harmonijkę na większą, czerwoną i sklej je na środku klejem do papieru lub klejem na gorąco. Krok 5: Wykończenie: Na środek naklej małe białe kółeczko z papieru, a pod spodnią część doklej dwie biało-czerwone wstążki wycięte z papieru.

W ten prosty sposób w kilkanaście minut stworzysz trwałą i estetyczną dekorację na Narodowe Święto Niepodległości.

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Darmowy kotylion – szablon do druku. Ułatwienie dla dzieci i rodziców

Jeśli nie masz czasu na samodzielne rysowanie i odmierzenie pasków, idealnym rozwiązaniem będzie gotowy kotylion na 11 listopada do druku. Dedykowany wzór pozwala na szybkie wycięcie idealnych okręgów i elementów dekoracyjnych bez ryzyka nierównych krawędzi.

Zrobienie własnego kotylionu (kokardy narodowej) z naszego szablonu jest niezwykle proste i zajmie Wam tylko kilka minut. To świetny pomysł na wspólną, kreatywną zabawę z dzieckiem przed Świętem Niepodległości!

Co będzie Wam potrzebne:

wydrukowany szablon (najlepiej wydrukować go na nieco sztywniejszym papierze, np. z bloku technicznego, dzięki czemu kotylion będzie trwalszy),

(najlepiej wydrukować go na nieco sztywniejszym papierze, np. z bloku technicznego, dzięki czemu kotylion będzie trwalszy), nożyczki ,

, klej do papieru (najlepiej w sztyfcie lub szybkoschnący klej introligatorski, np. Magic),

(najlepiej w sztyfcie lub szybkoschnący klej introligatorski, np. Magic), agrafka oraz kawałek taśmy klejącej (do przypięcia gotowego kotylionu do ubrania).

Krok 1: Wycinanie elementów

Wytnijcie starannie wszystkie elementy szablonu wzdłuż przerywanych linii:

Duże czerwone koło z ząbkami (baza kotylionu). Duże białe koło (środek). Mniejsze białe koło z czerwoną ramką (element dekoracyjny). Dwie wstążki – jedną czerwoną i jedną białą z czerwoną ramką.

Krok 2: Składanie okrągłej kokardy (przód)

Tradycyjna kokarda narodowa ma biały środek i czerwony otok (brzeg). Złożymy ją w następujący sposób:

Weź duże czerwone koło z ząbkami jako podstawę. Posmaruj klejem tył dużego białego koła i naklej je dokładnie na środku czerwonego koła. (Opcjonalnie dla ładniejszego efektu 3D): Na naklejone białe koło przyklej na samym środku mniejsze koło z czerwoną ramką. Dzięki temu Twój kotylion zyska elegancki, warstwowy wygląd!

Krok 3: Przyklejanie wstążek (ogonków)

Odwróć sklejone przed chwilą koło na drugą stronę (plecami do góry). Ułóż dwie wycięte wstążki obok siebie, tak aby delikatnie rozchodziły się ku dołowi (na kształt odwróconej litery „V”). Wskazówka: Tradycyjnie, patrząc na kotylion od przodu, biała wstążka powinna znajdować się po lewej stronie, a czerwona po prawej. Posmaruj górne końce wstążek klejem i przyklej je od spodu do czerwonego koła.

Krok 4: Mocowanie agrafki

Aby móc dumnie nosić kotylion na piersi:

Obróć kotylion tyłem do siebie. Przyklej agrafkę w górnej części kotylionu za pomocą mocnej taśmy klejącej (np. malarskiej lub biurowej) albo kropelki kleju na gorąco (ten krok najlepiej wykonać z pomocą dorosłego).

I gotowe! Twój piękny, własnoręcznie zrobiony kotylion na 11 listopada jest gotowy do przypięcia. Pamiętaj, że kokardę narodową nosimy dumnie po lewej stronie, na wysokości serca.

Autor: Wygenerowane przez AI

Szkolna kokarda narodowa szablon i praktyczne wskazówki dotyczące mocowania

Przygotowany kotylion świetnie sprawdzi się również na zajęciach plastycznych w szkole i przedszkolu. Nauczyciele chętnie sięgają po gotowy szablon kokardy narodowej, ponieważ ułatwia on pracę w dużych grupach i gwarantuje, że każde dziecko stworzy poprawną i estetyczną ozdobę patriotyczną.

Aby wykonany kotylion z papieru przetrwał całą akademię i nie uległ zniszczeniu, warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu. Na tył papierowej rozety dobrze jest dokleić krążek z grubej tektury. Do niego wystarczy przymocować małą agrafkę lub taśmę dwustronną. Dzięki temu ozdoba będzie stabilnie trzymać się ubrania przez całe uroczystości.

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