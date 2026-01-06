Co wtorek podlewam tym storczyki. Kwitną jak szalone, a bukiet kwiatów mam w każdej doniczce. Pielęgnacja storczyków

Storczyki wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby pięknie kwitnąć, a kluczowe jest właściwe podlewanie.

Zwykła kranówka jest zbyt zimna i twarda; najlepsza jest deszczówka lub przegotowana i odstana woda.

Podlewaj storczyki raz w tygodniu, usuwając nadmiar wody, a kolor korzeni podpowie Ci, kiedy to robić.

Chcesz dowiedzieć się, jak przygotować specjalną mieszankę wody, która sprawi, że Twoje storczyki będą kwitły jak szalone?

W każdy wtorek podlewaj tym storczyki, a będą kwitły jak szalone

Storczyki są niewątpliwie jednymi z najbardziej lubianych roślin doniczkowych Polek. Kiedy obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Oczywiście jak o każdą roślinę o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. Odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu kluczowe w jego pielęgnacji jest podlewanie. Niezwykle ważne jest to, czym podlewamy nasze storczyki. Zdecydowanie nie powinniśmy stosować do tego zwykłej kranówki. Po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. W takiej sytuacji przegotuj wodę z kranu i odstaw ją na 24 godziny, a następnie podlej swojego storczyka raz w tygodniu. Taki zabieg pozwala na usunięcie chloru i częściowo obniżenie twardości wody.

Podlewanie storczyka. Ważne zasady

Należy pamiętać, że są to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby ich nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny będzie kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Z koeli jak będą mieć biały kolor, możesz je śmiało podlewać. Do podlewania storczyków można przygotować również specjalną mieszankę wód. Wlej do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaj do niej 50 ml wody wodociągowej. Następnie podlej tym swoje storczyki.