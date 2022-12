Co zrobić, aby okulary nie parowały? Apteczny produkt za 5 zł ochroni szkła przed zaparowaniem. Problem zniknie raz na zawsze

Co zrobić, aby okulary nie parowały?

Posiadacze okularów w okresie zimy zmagają się z poważnym problemem - zaparowanymi okularami. Szkła pokrywa mgła z pary wodnej najczęściej w momencie, gdy wchodzimy z dworu do ciepłego pomieszczenia. To różnica temperatur sprawia, że na szkłach pojawia się para, która poważnie utrudnia widoczność. Co zrobić, aby okulary nie parowały? W tym przypadku istotna jest pielęgnacja okularów. W sklepach optycznych można kupić specjalistyczne środki czyszczące. Tworzą one na szkłach powłokę hydrofobową, dzięki czemu skutecznie zmniejszają parowanie soczewek okularowych. Domowym sposobem na zaparowane okulary jest mydło w płynie. Należy wetrzeć je w szkła i pozostawić do wyschnięcia. Następnie przetrzeć dokładnie ściereczką z mikrofibry. Pamiętaj, że niezwykle ważne jest ułożenie okularów na nosie. Nie powinny one przylegać ściśle do kości czołowej, a ich duża część nie może opierać się na policzkach.

Domowy sposób na zaparowane okulary

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zaparowane okulary jest zastosowanie aptecznego produktu, za który zapłacisz nie więcej niż 5 złotych. Gliceryna jest bowiem niezrównana w ochronie szkieł przed parowaniem. Nałóż ją na miękką szmatkę, a następnie wetrzyj w okulary. Na koniec wypoleruj szkła suchą szmatką. Dzięki glicerynie okulary nie będą parować, dopóki będzie się na nich znajdować ta warstwa ochronna.

