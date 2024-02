Coca-Cola powraca z przepisem na prawdziwą magię w Międzynarodowy Dzień Pizzy

Babcia Krysia zawsze miała czysty piekarnik. Zdradziła sposób z PRL-u, a jej piekarnik przeszedł do legendy. "Gdy w sklepach były pustki, to kobiety w ten sposób czyściły kuchnię"

Międzynarodowy Dzień Pizzy to wyjątkowe wydarzenie w sercach pizzożerców. Spośród wszystkich potraw na całym świecie, najbardziej uwielbianą jest właśnie ona. Nawiązuje do niej więcej postów na portalach społecznościowych niż do Beyonce i Cristiano Ronalda łącznie. Polacy, obok Szwedów i Włochów są jej czołowymi konsumentami w Europie. Kochamy ją przede wszystkim za niepowtarzalny smak i możliwość skomponowania z wybranych składników, a naszymi ulubionymi rodzajami są Margherita, Pepperoni i Capriciosa.

Mimo, że traktujemy pizzę jako coś oczywistego, jest ona czymś więcej niż tylko posiłkiem. Oryginalne i pyszne składniki, tradycja, sztuka kulinarna, a przede wszystkim możliwość dzielenia się nią z tymi, którzy są nam bliscy. Nawiązując właśnie do tych momentów, chcemy przypomnieć, że do bycia razem, a tym samym tworzenia wyjątkowych historii i prawdziwej magii potrzeba naprawdę niewiele. Wystarczą trzy składniki, towarzystwo, wspólny posiłek i zimna Coca-Cola Zero lub Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny – mówi Filip J. Kipa, Senior Brand Manager The Coca-Cola Company Polska.

Wartość wspólnych posiłków to uniwersalna prawda, wokół której budowane są przekazy kampanii. Jej ambicją jest zainspirowanie konsumentów do spotkań zarówno przy domowym stole, jak i na mieście, dzieląc się wrażeniami smakowymi oraz towarzystwem innych osób tak by wspólnie kreować niezapomniane chwile.

Kampania trwa przez cały rok, wskazując wiele okazji do spotkań przy wspólnych posiłkach i zimnej Coca-Cola Zero Cukru lub Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny. W pierwszym kwartale skoncentrowana jest wokół dzisiejszej bohaterki, czyli pizzy.

Zaplanowane działania marketingowe uwzględniają: reklamy emitowane w telewizji, kinie, internecie i social mediach, materiały OOH w największych miastach Polski, akcje specjalne angażujące klientów wybranych, warszawskich galerii handlowych oraz współpracę z influencerami, których przepisy na magię z Coca-Cola będzie można obejrzeć w social mediach.

