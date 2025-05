Coś na ząb idealne na wakacyjne przygody

Sery kremowe w krążkach to najlepszy wybór, gdy chcemy spróbować różnych wariantów smakowych, aby wybrać swój ulubiony. Ponadto wygodna forma pakowanych osobno trójkącików sprawia, że są one idealną porcją na każdą kanapkę czy tosta. Hochland idzie jednak o krok dalej za sprawą swojej nowości: krążka SNACK & DIP. To pyszny ser o dwóch wyjątkowych smakach: intensywnie serowym ‘nacho cheese’ i pikantnym ‘jalapeño’, który został stworzony z myślą o trochę innym zastosowaniu. SNACK & DIP świetnie nadaje się do przygotowania przekąsek i potraw na spotkanie z przyjaciółmi lub wieczór we dwoje. We wnętrzu opakowania krążka znajduje się przepis na bardzo szybki i prosty dip do nachosów czy słupków warzyw, który można wykorzystać także jako sos do taco, tortilli czy frytek. Ponadto więcej inspirujących przepisów na pyszne przekąski czeka w ebooku znajdującym się pod QR kodem umieszczonym także w środku opakowania. Nowość Hochland, krążek SNACK & DIP, to edycja limitowana naszych znanych od lat kremowych serów topionych. Smaki, na jakie się zdecydowaliśmy, to warianty, które jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy słyszymy ‘dip do przekąsek’. Mamy nadzieję, że ten unikalny krążek znajdzie miejsca w sercach i na talerzach, wielu konsumentów, którzy odkryją nowe zastosowania klasycznych trójkącików – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

i Autor: materiały prasowe Hochland