Czerwona plamka na karku niemowlęcia. To częste i zwykle niegroźne znamię

Czerwona plamka na karku niemowlęcia jest najczęściej płaskim, niegroźnym znamieniem prostym

Znamię może chwilowo ciemnieć podczas płaczu, gdy dziecko się napina, po kąpieli lub gdy jest mu ciepło

Plamki na karku częściej utrzymują się dłużej niż te na powiekach

Z pediatrą warto skonsultować plamkę, która szybko rośnie, staje się wypukła lub pojawia się w nietypowym miejscu

Plac Zabaw odc.: 33- Jakie ulgi przysługują na dziecko?

Czerwona plamka na karku niemowlęcia. Najczęściej jest znamieniem prostym

Czerwona plamka na karku niemowlęcia często okazuje się znamieniem prostym. Jest to wrodzona, niegroźna zmiana skóry związana z drobnymi naczyniami krwionośnymi i zwykle widoczna od urodzenia. Znamię na karku bywa potocznie nazywane ugryzieniem bociana. Podobne plamki mogą występować także na powiekach, czole i między brwiami.

Znamię proste jest płaskie, różowe albo czerwone i zwykle ma niewyraźne brzegi. Nie powinno boleć, swędzieć ani przeszkadzać dziecku. Nie jest skutkiem błędu w pielęgnacji, ułożenia dziecka ani przebiegu porodu.

Jak wygląda znamię na karku i dlaczego czasem robi się ciemniejsze?

Znamię na karku może być ledwie widoczne, a po chwili stać się bardziej czerwone. Dzieje się tak zwłaszcza podczas płaczu, gdy dziecko się napina, po kąpieli albo gdy jest mu ciepło. Wynika to z większego przepływu krwi w drobnych naczyniach krwionośnych w skórze.

Plamka powinna pozostać płaska. Jej kolor może zmieniać się w ciągu dnia, ale plamka nie powinna szybko rosnąć, twardnieć ani przekształcać się w wyraźnie wypukły guzek. Wystarczy od czasu do czasu obejrzeć ją w naturalnym świetle. Nie trzeba jej pocierać ani sprawdzać co kilka minut.

Dlaczego znamię proste na karku może być widoczne dłużej?

Plamki na czole i powiekach często bledną w pierwszych latach życia. Znamię proste na karku zwykle blednie wolniej i może być widoczne przez dłuższy czas. U części dzieci pozostaje widoczne także później, choć zazwyczaj staje się mniej zauważalne, zwłaszcza gdy przykrywają je włosy.

W typowej sytuacji znamię nie wymaga leczenia, specjalnych kremów ani zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarcza zwykła, delikatna pielęgnacja skóry niemowlęcia.

Nie każda czerwona plamka na karku jest taka sama

Nie każda czerwona zmiana skórna jest znamieniem prostym. Warto skonsultować z pediatrą plamkę, która szybko rośnie, staje się wypukła, krwawi, pokrywa się ranką albo wyraźnie różni się od płaskiego, jasnoróżowego znamienia. Wspomnij o niej także podczas wizyty, jeśli zajmuje dużą powierzchnię skóry lub znajduje się w miejscu innym niż kark, powieki, czoło albo okolica między brwiami.

Inaczej może wyglądać naczyniak niemowlęcy, czyli zmiana, która często powiększa się w pierwszych tygodniach życia i może wystawać ponad powierzchnię skóry. Ciemnoczerwoną lub fioletową plamę o wyraźnych brzegach również warto pokazać lekarzowi. Jeśli plamka jest płaska i widoczna od urodzenia, można pokazać ją pediatrze podczas najbliższej wizyty kontrolnej, aby upewnić się, że to znamię proste.

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