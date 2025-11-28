Cztery bułki śniadaniowe i gruzińska uczta za 4500 zł. Co zamawialiśmy w 2025 roku?

2025-11-28 11:05

Co zamawialiśmy w 2025 roku, gdy chcieliśmy napełnić żołądek, a co, gdy nasze kubki smakowe domagały się nowych doświadczeń? Co wybieraliśmy o poranku, co ratowało nas w porze obiadu i jakimi daniami kończyliśmy dzień? Które potrawy rosły w siłę, a które trafiły już na stałe do kulinarnego panteonu klasyków w dostawie? Pyszne.pl podsumowuje 12 miesięcy zamówień – pełnych trendów, rekordów i smaków, które wypełniały naszą codzienność.

Klasyki wciąż trzymają się mocno

Polacy są wyjątkowo oddani swoim ulubieńcom, a ich ukochany comfort food najprawdopodobniej długo jeszcze nie wypadnie z łask. W pojedynku o pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych dań w dostawie znów zwyciężył kebab na cienkim cieście. Tuż za nim uplasował się cheeseburger, a podium zamknęła pizza Margherita. Kiedy jednak spojrzymy szerzej – na kategorie potraw – okazuje się, że to pizza wygrywa z kebabami w starciu o nasze serca (i żołądki).

– Analiza tegorocznych trendów prowadzi do ciekawego wniosku: o ile nasze gusta kulinarne są stałe – z silną, drugą pozycją kuchni polskiej na czele – o tyle model korzystania z aplikacji ewoluuje. Przechodzimy od okazjonalnych zamówień do codziennego towarzyszenia użytkownikowi – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. – Dziś dostawa to już nie tylko posiłek, to usługa odzyskiwania czasu. Polacy, szukając balansu między pracą a życiem prywatnym, delegują na zewnątrz coraz więcej obowiązków: od przygotowania śniadania po zrobienie zakupów spożywczych. Rosnąca rola segmentu non-food i q-commerce na Pyszne.pl to najlepszy dowód na to, że wygoda stała się priorytetem współczesnego konsumenta.

Najlepsza kuchnia świata… zdaniem Polaków

Ogromnej popularności pizzy towarzyszy triumf włoskich smaków w ogólnym zestawieniu najchętniej zamawianych kuchni. Tuż za nią dumnie stoi kuchnia polska – taka, którą znamy od pokoleń. W topce schabowy, rosół, pierogi ruskie, a także żurek i pomidorówka – te potrawy nigdy się nie znudzą. Pewnie podpisałby się pod tym tegoroczny rekordzista Pyszne.pl, który złożył zamówienia aż 705 razy. Użytkownik z Poznania najczęściej wybierał właśnie zupę pomidorową. Jego nawyki to zresztą lustro zachowań wielu użytkowników: najchętniej zamawiał lunch i obiad, a jego ulubione smaki to polskie i włoskie.

Spektakularna uczta za 4500 zł

W zupełnie innym stylu zjadł za to pewien użytkownik z Warszawy. Zamówienie na kwotę blisko 4,5 tys. zł z gruzińskiej restauracji było prawdziwym festiwalem specjałów z grilla: szaszłyki, lula kebaby z trzech rodzajów mięsa oraz warzywa, a do tego chinkali, chaczapuri i przystawki na zimno z bakłażana. Kiedy ktoś chce wyprawić ucztę, wcale nie musi spędzać dwóch dni w kuchni – wystarczy kilka kliknięć.

Bogactwo europejskich i azjatyckich smaków

Polacy uwielbiają kuchnię włoską, ale za sprawą kilku pełnych charakteru potraw coraz chętniej obierają też inne europejskie kierunki. Największy skok popularności wykonała kuchnia holenderska – do gustu Polakom przypadł kapsalon, czyli wariacja na temat kebaba – szoarma i frytki zapiekane pod serem, a do tego sałatka i wyrazisty sos. Równolegle nie maleje nasza fascynacja smakami Azji. Wśród pozycji w menu w ostatnich miesiącach szczególnie wyraźnie zyskały na popularności m.in. kurczak Hanoi, makaron udon z wołowiną czy kurczak chrupiący po tajsku, które idealnie wpisują się w trend odkrywania intensywnych, aromatycznych potraw.

Przeciętny jadłospis

A jak wyglądał jadłospis przeciętnego użytkownika Pyszne.pl? Poranek zaczynał od tostów – tak smacznych, że liczba zamówień na nie podwoiła się w ciągu roku. W porze obiadu kurier dostarczał ulubione klasyki, czyli burgera albo pizzę. Wieczory lubimy spędzać wspólnie, dlatego wygrywały pizza i frytki. Największy apetyt dopada nas między 17:00 a 19:00.

Deserowa królowa roku

Lody z pistacjową polewą zostały największym słodkim hitem roku, a wszystkie desery, które zawierały pistację, rosły jak na drożdżach – dokładnie o 225%. Dużą popularność w dostawie zyskują też kolorowe napoje: matcha urosła trzykrotnie, a bubble tea prawie dwukrotnie. Nie zapominamy jednak o tradycyjnych przysmakach, które znamy z dzieciństwa. W ciągu ostatnich miesięcy złożono dwukrotnie więcej zamówień na pierogi z jagodami niż przed rokiem.

Rekordowe dni w dostawie

Najwięcej zamówień użytkownicy Pyszne.pl złożyli w Walentynki. Co ciekawe, kuchnia polska wyraźnie wtedy spadła, a sushi urosło w skali, którą trudno nazwać przypadkiem. Kolejny wielki dzień to 4 maja, czyli niedziela niehandlowa tuż po majówce, kiedy wielu z nas zdążyło już opróżnić lodówkę z ostatnich zapasów. Trzeci najintensywniejszy dzień pod kątem liczby dostaw wypadł w Zielone Świątki.

Nie tylko restauracje

Coraz częściej korzystamy z Pyszne.pl jak z pobliskiego sklepu. W koszykach w aplikacji najczęściej lądują owoce, warzywa i pieczywo. Banan pojawia się w co piątym zamówieniu i zazwyczaj kupujemy go w pakietach po trzy sztuki. Kajzerka występuje w co dziesiątym – i zwykle dodajemy ich co najmniej pięć. Obok bananów i bułek śniadaniowych, produkty, które zamawiamy w największych ilościach to: pomidor, marchew i woda.

Pieczywo stało się skromnym bohaterem rekordu na najmniejsze zamówienie. W Warszawie ktoś zamówił na dowóz cztery bułki śniadaniowe za 3,96 zł, a zamówienie z dowozem kosztowało go 6,74 zł. Minimalizm w czystej postaci – i dowód, że Pyszne.pl dowozi niezależnie od skali potrzeb.

Romantyzm w erze szybkich dostaw

Zamawiamy nie tylko jedzenie i zakupy spożywcze, ale też… kwiaty. Pewien romantyk w Warszawie skorzystał z Pyszne.pl, aby przesłać osobie bliskiej sercu bukiet 51 róż z balonem w kształcie serca za prawie 750 zł. A że według danych najbardziej romantycznym daniem jest sushi, to można śmiało powiedzieć, że róże mają konkurencję. Osoby wyznające zasadę przez „żołądek do serca” zainteresuje najdroższe danie w ofercie serwisu – zestaw sushi z popularnej sieci, również o wartości ok. 700 zł.

Raport Trendów Pyszne.pl 2026

To dopiero początek smakowitych ciekawostek. Już niebawem Pyszne.pl pokaże w Raporcie Trendów Pyszne.pl 2026 zestaw najważniejszych obserwacji i tendencji, które kształtują nasze kulinarne gusta i styl życia. Premiera najnowszej edycji zaplanowana jest na pierwszą połowę grudnia.

