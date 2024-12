W Polsce 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Dodatkowo w Nowy Rok w Kościele katolickim obchodzi się uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To święto nakazane, dlatego zgodnie z przykazaniami, wierni mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej.

Czy 1 stycznia 2025 trzeba iść do kościoła? W Nowy Rok jest specjalne święto i obowiązek dla katolików

1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To jedno z wyjątkowych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Zostało ono ustanowione w 431 r. w czasie III soboru powszechnego w Efezie. Jest to święto nakazane i zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, katolicy mają obowiązek uczestniczenia tego dnia w mszy świętej i powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Jak pisaliśmy wyżej, 1 stycznia w Kościele katolickim obchodzone są uroczystości uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jako że to święto nakazane wierni mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. Według kodeksu może to być jakikolwiek obrządek katolicki. Jednak nie trzeba iść na msze 1 stycznia. Zgodnie z zasadami Kościoła we mszy można uczestniczyć w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta, w tym przypadku 31 grudnia. Ci, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w eucharystii, powinni wziąć udział w Liturgii Słowa, jeśli jest odprawiana w kościele parafialnym lub w innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, bądź poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupie rodzin. Niespełnienie tych obowiązków będzie grzechem, z którego trzeba się wyspowiadać.

