Wykwintne kompozycje z nutą owocowego smaku. Zainspiruj się na święta

Wielkanoc to idealny moment, by dać się zainspirować i odkrywać wyśmienite smaki na nowo. Nie musi to oznaczać skomplikowanych kulinarnych eksperymentów. Nieoczywiste na pierwszy rzut oka dodatki mogą ciekawie odmienić znane potrawy, czyniąc je gwiazdami świątecznego stołu. W tej roli doskonale sprawdzą się dżemy, konfitury i powidła, które idealnie komponują się nie tylko z deserami, ale też stanowią wspaniałe dopełnienie wytrawnych przystawek i dań głównych.

Warto przy tym sięgać po produkty wysokiej jakości, ponieważ to one są gwarancją kulinarnego sukcesu. Produkty dżemowe Herbapolu swój wyjątkowy, pyszny smak zawdzięczają owocom pochodzącym z polskich upraw i sprawdzonej recepturze, bez zbędnych dodatków. Ich wysoką jakość zapewnia marka Herbapol, która już od ponad 75 lat tworzy produkty oparte na naturalnych składnikach, bazując na pasji, wiedzy i doświadczeniu.

W asortymencie produktów dżemowych Herbapolu znaleźć można szeroki wybór wariantów, z których każdy może stać się wyjątkowym składnikiem słodkich czy wytrawnych dań. Przygotowując świąteczne menu, szczególnie warto zwrócić uwagę na te produkty:

Konfitura z malin ekstra Herbapol – pyszna konfitura, która powstaje wyłącznie z dojrzałych malin polskiej odmiany polana. Oprócz tradycyjnych zastosowań, znakomicie wzbogaci smak sałatek z dodatkiem serów czy pieczonego mięsa.

Dżem z czarnych porzeczek Herbapol – klasyczny dżem, zawierający 100% porzeczek z okolic Nałęczowa. To niezwykły smak specjalnie wyselekcjonowanych owoców, których słodycz idealnie komponuje się z lekką kwaskowatością. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do drożdżowych, słodkich wypieków.

Powidła węgierkowe Herbapol – to tylko dwa składniki: dojrzałe śliwki węgierki oraz cukier – i jeden wspaniały efekt: pyszny smak! Gęste, esencjonalne powidła od Herbapolu stanowią znakomity dodatek zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Są niezastąpione w wielkanocnym mazurku.

Sałatka z indykiem, serem camembert i konfiturą malinową Herbapol

Składniki:

Marynata do piersi z indyka:

1 łyżeczka soli morskiej

1/2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu

3 ząbki czosnku (obrane)

1 gałązka rozmarynu (listki)

1 łyżka suszonego tymianku

2 łyżki musztardy

1,5 łyżki miodu lub syropu klonowego

2 łyżki oliwy lub oleju

2 łyżki sosu worcestershire

2 łyżki sosu sojowego

Sałatka:

30 g konfitury malinowej Herbapol

150 g piersi z indyka

50 g sera camembert

2 szklanki szpinaku

1 szklanka roszponki

30 g majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

2 łyżeczki soku z cytryny

trochę soli

trochę pieprzu

trochę oliwy z oliwek

45 g bułki pełnoziarnistej

2 ząbki czosnku

Pestki dyni do dekoracji

Przygotowanie

Pierś z indyka zamarynuj przez 24h w składnikach marynaty. Filet połóż w naczyniu żaroodpornym lub blaszce do pieczenia, polej marynatą z naczynia i wlej dodatkowo wrzącą wodę (razem z marynatą ok. 1 cm). Wstaw do piekarnika. Piecz przez 80 minut w 180⁰. W trakcie pieczenia polewaj mięso sokiem z naczynia, mniej więcej co 15 minut.

Bułkę pełnoziarnistą pokrój w kostkę i przyrumień na patelni z odrobiną oliwy. Gdy grzanki zrobią się już złociste wyciśnij ząbek czosnku na patelnię, wymieszaj i odstaw z ognia.

Przygotuj sos czosnkowy: majonez wymieszaj z jogurtem naturalnym, sokiem z cytryny i startym ząbkiem czosnku. Dopraw solą i pieprzem. Ser pokrój w cienkie plasterki. Na talerzu ułóż umytą roszponkę i szpinak. Na wierzch połóż plasterki sera camembert oraz plasterki upieczonego indyka. Całość posyp grzankami, pestkami dyni oraz polej sosem czosnkowym. Na koniec małą łyżeczką nałóż małe kleksy konfitury malinowej.

Drożdżowa babka z dżemem z czarnej porzeczki Herbapol

Składniki: (proporcje na dużą formę – 23 cm średnicy)

Ciasto:

400-500 g mąki pszennej tortowej + do podsypania

125 ml ciepłego mleka

2 jajka

30 g świeżych drożdży

0,5 szklanki cukru

50 g masła

Dodatkowo:

dżem z czarnej porzeczki Herbapol

50 g czekolady gorzkiej

50 g czekolady mlecznej

25 g masła

orzechy do posypania

Przygotowanie:

Do miski wlej ciepłe mleko, dodaj pokruszone drożdże, łyżkę cukru, troszkę mąki i wymieszaj do rozpuszczenia drożdży. Odłóż do wyrośnięcia.

W misce wymieszaj lub ubij mikserem jajka z cukrem. Masło rozpuść i wystudź. Do podrośniętych drożdży dodaj jajka z cukrem. Wymieszaj, dodawaj stopniowo mąkę i zacznij wyrabiać rękami (lub robotem z hakiem). Gdy ciasto zacznie gęstnieć, dodaj masło i wyrabiaj aż zacznie odchodzić od miski. Zostaw na 30 minut do podrośnięcia, przykryj ściereczką.

Ciasto rozwałkuj na duży prostokąt, posmaruj dżemem, zwiń jak roladę, pokrój na plasterki. Plasterkami wyłóż formę posmarowaną tłuszczem i dokładnie posypaną bułką tartą. Odłóż na 15 minut do podrośnięcia. Wstaw do nagrzanego do 170°C piekarnika (grzanie góra-dół bez termoobiegu) i piecz ok 45 minut. Babkę wyjmij z formy i wystudź.

Przygotuj polewę. W rondelku rozpuść masło. Zdejmij z ognia i wrzuć połamaną czekoladę. Mieszaj aż się rozpuści. Babkę polej czekoladą i posyp orzechami.

Mazurek z powidłami śliwkowymi Herbapol i bezą

Składniki:

Ciasto:

300 g mąki pszennej

150 g masła

50 g cukru pudru

3 żółtka

Beza:

3 białka

150 g cukru

Dodatkowo:

powidła śliwkowe Herbapol

Przygotowanie:

Białka oddziel od żółtek, żółtka wrzuć do miski. Dodaj mąkę, cukier i masło. Zagniataj, aż powstanie zwarte ciasto. Schłodź ok. 20 minut w lodówce.

W tym czasie ubij bezę: białka ubijaj na sztywną pianę. Pod koniec ubijania zacznij dosypywać cukier, łyżka po łyżce. Po wykorzystaniu całego cukru powinna powstać gładka, lśniąca, biała piana z białek.

Ciasto wyjmij z lodówki. Rozwałkuj na prostokąt o wymiarach foremki. Foremkę wyłóż papierem, przełóż do niej ciasto, a następnie nakłuj widelcem w kilku miejscach. Piecz w temp. 180°C przez 20 minut, aż ciasto się lekko zrumieni. Po upieczeniu wyjmij blachę z piekarnika. Zmniejsz temperaturę w piekarniku do 120 C stopni.

Rozsmaruj po wierzchu jeszcze gorącego ciasta powidła śliwkowe. Na to wszystko wyłóż pianę z białek, rozmasowując równomiernie. Włóż do piekarnika i piecz jeszcze przez godzinę, w temperaturze 120°C.

i Autor: materiały prasowe Herbapol