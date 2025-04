Właśnie się zaczęła ich inwazja na polskie ogrody. Rozsyp w ogrodzie, a ślimaki znikną raz na zawsze. Sposób na ślimaki bez skorupy

Co zamiast octu dodać do prania ręczników? Polacy nie mają o tym pojęcia, a działa lepiej niż biały ocet. Porady babci Wandzi na pranie ręczników

Rozsyp w ogrodzie, a ślimaki bez skorupy znikną raz na zawsze

W ostatnich dniach możemy zaobserwować coraz większą liczbę ślimaków w naszych ogrodach. Z racji, że robi się coraz cieplej, te budzące u wielu osób obrzydzenie szkodniki wychodzą na żer. Ślimaki bez skorupy, są zwane również ślimakami nagimi i chętnie zamieszkują nasze ogródki warzywne. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ślimaki to szkodniki. Potrafią pożerać sadzonki i niszczyć rośliny. Dlatego ogrodnicy ich nie znoszą. Zwłaszcza wiosną obecność ślimaków bez skorupki nie jest wskazana, gdyż do ich ulubionych przysmaków należą młode rośliny. Wprost uwielbiają truskawki, maliny, ogórki, liście sałaty czy kapusty. Dlatego najlepiej jest się ich pozbyć z ogrodu jak najszybciej. Tu pomoże mieszanka, którą przygotujesz z resztek z kuchni, a doskonale odstrasza ślimaki. Warto rozsypać ją w swoim ogrodzie, zwłaszcza w okolicy grządek z warzywami i owocami, a ślimaki bez skorupy się do nich nie zbliżą.

Sposób na ślimaki bez skorupy w ogrodzie. Jak zabezpieczyć uprawy?

Jednym ze sposobów na odstraszanie ślimaków bez skorupy od uprawianych przez nas warzyw i owoców w ogrodzie jest zastosowanie naturalnych blokad, które będą utrudniać szkodnikom przemieszczanie się. Na przykład co dwa dni rozsyp między grządkami w ogródku fusy z kawy wymieszane z cynamonem. Intensywny zapach kawy i cynamonu z pewnością skutecznie odstraszy ślimaki. Co więcej, kofeina działa na ślimaki bez skorupki toksycznie.

Jak pozbyć się ślimaków bez skorupki z ogrodu? Rośliny odstarszające szkodniki

Są rośliny, które skutecznie odstraszają ślimaki z ogrodu. Warto je posadzić wzdłuż grządek zagrożonych sadzonek, aby ochronić je przed szkodnikami. Do roślin, które odstraszają ślimaki, należą:

czosnek,

cebula,

rozmaryn,

gorczyca,

tymianek,

majeranek,

szałwia,

lawenda

cząber,

nagietek.

Jeśli chcesz wypłoszyć ślimaki z warzywniaka, to zawsze podlewaj swoje rośliny rano. Szkodniki lubią wilgoć i żerują w nocy. Dlatego, jeśli będziesz podlewać ziemię z samego rana, to do wieczora będzie ona już sucha, a co za tym idzie - mało atrakcyjna dla ślimaka bez skorupki.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie