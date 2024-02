Czy jest Ci pisane bogactwo? To zależy od koloru Twojej aury. Ludzie z aurą w takim kolorze mają bogactwo zapisane we krwi. Sprawdż, jaki kolor ma Twoja aura

Co oznacza kolor aury i jak go sprawdzić?

Aura jest ściśle związana z energią. Osoby zajmujące się tym tematem uważają, że silna energia otacza każdego człowieka. Jest on powiązana z jego osobowością i emocjami. Ludzie silnie odczuwający gniew mogą mieć żółtą aurę, zaś namiętne i ekspresyjne osoby najczęściej mają aurę w kolorze czerwony. Kolor aury, czyli energii otaczającej człowieka można dostrzec. Im bardziej intensywny odcień, tym mocniejsze są emocje. Wrażliwe osoby potrafią zauważać aurę obcych ludzi. Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki kolor ma Twoja aura powinieneś się skupić. Stań przed lustrem i wpatruj się w swoje odbicie. Nie spuszczaj z siebie wzroku, aż obraz zacznie się rozmazywać. Po pewnym czasie dostrzeżesz smugi światła wokół siebie, skup się na nich i na ich kolorze. Odcień, które będzie dominował jest kolorem Twojej aury.

Osoby z aurą w tym kolorze będą bogate. Pieniądze są zapisane w ich osobowości

Kolor aury łączy się z emocjami oraz podejściem do życia. Umiejętności oraz uczucia często prowadzą do sukcesów oraz wyznaczają to, co ważne dla danego człowieka. Uznaje się, że osoby, których aura jest w kolorze srebrnym mają predyspozycje do bogacenia się oraz pomnażania pieniędzy. Aura w kolorze srebrnym jest niezwykle rzadka i cechuje osoby wykazujące ponadprzeciętną inteligencją, spryt oraz wysoko rozwiniętą intuicję. Takie połączenie determinuje te osoby do ciągłego rozwoju oraz podążaniu za swoimi pragnieniami. Osoby, których aura jest w kolorze srebrnym częściej niż inni bogacą się i spełniają swoje marzenia. Często nie potrafią one jednak nawiązywać bliskich relacji i mają zaburzone poczucie własnej wartości.

Sprawdź, jaki kolor ma twoja aura: QUIZ. Jaki kolor ma Twoja aura. Sprawdź, jaka jest Twoja dusza