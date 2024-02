i Autor: Shutterstock wycieraczka

Przesądy na pieniądze

Zgnieć w kulkę i połóż pod wycieraczką. W ten sposób wniesiesz bogactwo i szczęście do swojego domu. To powinno znaleźć się w każdym polskim domu

Polskie przesądy na szczęście i bogactwo to całkiem spory zbiór wierzeń. Każdy może wybrać coś dla siebie. Za szczególnie skuteczne uważa się przesądy związane z ziołami. Ich moc wykorzystywana jest od tysięcy lat i posiadają one szereg dobroczynnych właściwości. Jednym z przesądów na pieniądze jest włożenie tej jednej rzeczy pod wycieraczkę. Dzięki temu przyciągniesz do swojego domu bogactwo i szczęście.