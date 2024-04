i Autor: Materiały prasowe Nuii

„Czy jesteś głodny przygody?” - znany aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii!

Gwiazdor takich hitów filmowych jak „Aquaman” czy „Diuna”, został ambasadorem marki na rok 2024. "Nuii", co znaczy "wielki, wspaniały" w języku hawajskim, jest przeznaczony dla tych, którzy marzą o odkrywaniu egzotycznych miejsc i poznawaniu niezwykłych kultur. Stąd współpraca z Jasonem Momoa nie jest przypadkowa. Jego niezrównana pasja do fotografii, miłość do podróży i przygód idealnie wpisują się w filozofię marki.