Czy kawa może być supermocą? Zaskakujące korzyści dla zdrowia

Przyjaciele Kawy sp. z o.o.
Przyjaciele Kawy sp. z o.o.
2026-09-11 0:06 Materiał sponsorowany

Ta pyszna, pełna w smaku filiżanka kawy, na którą czekasz każdego ranka? Niektórzy nazywają ją grzeszną przyjemnością. Przyjemnością z pewnością jest – i wszystko wskazuje na to, że nie ma w niej nic grzesznego. Zamiast szkodliwego nawyku, codzienna dawka kofeiny (a także przeciwutleniaczy i tysięcy innych złożonych związków, które kryją w sobie ziarna kawy) coraz bardziej przypomina pełnoprawne, poparte badaniami superfood. Od lepszego samopoczucia po dłuższe życie – przyjrzyjmy się prawdziwym supermocom, jakie daje ulubiony napar. W końcu przyjemność płynąca z picia kawy może być dokładnie tym, co przepisałby lekarz!

Dłonie osoby stawiającej filiżankę czarnej kawy na białym stoliku. O zaletach picia kawy przeczytasz na SE.
Autor: RDNE Stock project/ Pexels.com

Supermoc nr 1: zdrowe serce

Zapewne zdarzyło Ci się słyszeć, że kawa szkodzi na serce. „To kołatanie po wypiciu o jednej za dużo nie bierze się znikąd!”. Może to i prawda w przypadku nadmiaru kofeiny, ale jeśli chodzi o jedną czy dwie filiżanki, najnowsze badania mówią co innego.

Jedno z badań wykazało korelację między umiarkowanym dziennym spożyciem kofeiny a znacznie niższym długoterminowym ryzykiem niewydolności serca. Z kolei po przeanalizowaniu danych z 36 niezależnych badań inna grupa naukowców doszła do wniosku, że osoby pijące do 5 filiżanek kawy dziennie są mniej narażone na choroby serca niż te, które całkowicie rezygnują z kofeiny, a także te, które wypijają sześć lub więcej porcji.

Wniosek? Możesz śmiało cieszyć się kawą do woli – co najwyraźniej oznacza nie więcej niż 5 porcji dziennie!

Supermoc nr 2: zdrowy umysł

Spadek nastroju w chłodniejszych miesiącach roku nie jest niczym niezwykłym. Dni są krótsze, słońce świeci słabiej, a o niekończących się jesiennych deszczach lepiej nawet nie wspominać…

Czujesz przygnębienie? Kawa może pomóc! Nauka dowodzi, że codzienna filiżanka tego napoju może pomóc w łagodzeniu objawów depresji, a także obniżeniu poziomu stresu. Wynika to z faktu, że spożycie kofeiny stymuluje wydzielanie dopaminy – a nie bez powodu nazywa się ją „hormonem szczęścia”.

Supermoc nr 3: Lepsza praca mózgu

Ciężko pracujesz i głowisz się nad problemem, którego nie potrafisz rozwiązać? Zrób sobie przerwę na kawę – nie tylko po to, by chwilę odpocząć, ale też by pobudzić swój mózg do działania!

Udowodniono, że kofeina zwiększa czujność, poprawia pamięć, a nawet wyostrza zmysły. Kawa, bogata w setki unikalnych związków, to prawdziwy zastrzyk energii dla mózgu, więc jeśli zależy Ci na takich efektach, warto sięgnąć po filiżankę.

Supermoc nr 4: Lepsza wydolność fizyczna

Dla tych z nas, którzy starają się częściej odwiedżać siłownię, codzienna filiżanka kawy może być świetnym sprzymierzeńcem. Zastanawiasz się dlaczego? Pobudzające właściwości kawy nie tylko pomagają podnieść się z kanapy – zwiększają również wytrzymałość, poprawiają wydolność płuc i dają organizmowi zastrzyk energii niezbędny do osiągania lepszych wyników.

Przyjaciele Kawy
Autor: RDNE Stock project/ Pexels.com

W jednym z badań wykazano na przykład, że grupa rowerzystów po spożyciu kofeiny potrzebowała o 12% więcej czasu, by osiągnąć stan wyczerpania, w porównaniu do sytuacji, gdy nie mieli kofeiny w organizmie. Inny eksperyment z udziałem 126 uczestników pokazał, że kawa przekłada się na szybsze tempo chodu – niezależnie od wieku, poziomu tkanki tłuszczowej czy wcześniejszej aktywności fizycznej.

Zapomnij o Popeye'u i jego szpinaku: wygląda na to, że ziarna kawy pozwolą Ci dotrzeć do mety znacznie szybciej!

Supermoc nr 5: Długie i szczęśliwe życie

Choć kawa ma wiele zalet, jednego nie potrafi: nie zapewni nam nieśmiertelności... Wygląda jednak na to, że może pomóc nam żyć dłużej!

Naukowcy badający wpływ kawy na zdrowie w ramach pewnego długoterminowego badania z udziałem 40 000 dorosłych doszli do zaskakujących wniosków. W porównaniu z osobami, które w ogóle nie piły kawy, uczestnicy codziennie sięgający po kofeinę byli o 16% mniej narażeni na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w okresie niemal dekady, a ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia było u nich niższe aż o 31%.

Jest tu jednak pewien haczyk: wspomniane korzyści dotyczyły wyłącznie osób, które piły kawę przed południem. Jeśli więc zależy Ci na dożyciu setki, postaraj się ograniczyć spożycie kofeiny do pierwszej połowy dnia – być może swoje setne urodziny powitasz z filiżanką kawy w dłoni!

Poranna kawa bez wyrzutów sumienia

Podsumowując: 1) Możesz pić kawę do woli, o ile pamiętasz, że optymalna ilość to maksymalnie 5 filiżanek dziennie; 2) Po kawę najlepiej sięgać w pierwszej połowie dnia; 3) Niektóre przyjemności nie wiążą się z wyrzutami sumienia – a kawa z pewnością do nich należy. Co nam teraz pozostaje, jeśli nie zaparzenie sobie kolejnej filiżanki?

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