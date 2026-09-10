Przenieś kolory poza ekran telewizora

Intensywne wrażenia na wyciągnięcie ręki z dowolnymi treściami na ekranie

Zestaw Philips Smart Lighting Screen Sync + taśma LED sprawia, że filmy, programy telewizyjne i relacje sportowe dosłownie wychodzą poza ramy ekranu. Wbudowany obiektyw typu „rybie oko” (fisheye) rejestruje pełny ekran telewizora od krawędzi do krawędzi, odczytując jego kolory w czasie rzeczywistym i odwzorowując je za pomocą taśmy LED RGBIC zamontowanej z tyłu odbiornika TV wzdłuż wszystkich czterech krawędzi. Ponieważ urządzenie reaguje bezpośrednio na to, co pojawia się na ekranie, może synchronizować się z natywnymi aplikacjami telewizorów smart, programami telewizyjnymi oraz urządzeniami podłączonymi przez złącze HDMI. Użytkownicy nie będą musieli kierować treści przez oddzielne źródło HDMI, co ułatwi korzystanie z responsywnego oświetlenia przy treściach z dowolnego źródła.

Instalacja została zaprojektowana tak, aby była prosta. Użytkownicy umieszczają urządzenie Screen Sync na telewizorze i uruchamiają kalibrację w aplikacji. Urządzenie automatycznie dopasowuje swoje punkty odniesienia do ekranu z możliwością późniejszego ręcznego dostosowania. Gotowe tryby synchronizacji pozwalają dostosować efekty do preferencji oglądania, a wbudowany mikrofon sprawia, że światła mogą również reagować na muzykę. Użytkownicy, którzy chcą rozszerzyć efekty świetlne na całe pomieszczenie, mogą bez problemu dodać kompatybilne żarówki, taśmy LED i lampy z serii Philips Smart Lighting.

Kompletny zestaw, idealnie dopasowany do telewizora

Zestaw Screen Sync + taśma LED oferowany jest w wersjach przeznaczonych dla telewizorów o przekątnej od 40 do 50 cali, od 55 do 65 cali oraz od 75 do 85 cali. Taśma zapewnia płynne, wielokolorowe gradienty ze wszystkich czterech stron ekranu, tworząc ciągły efekt oświetlenia przestrzennego. Każdy zestaw zawiera zarówno urządzenie Screen Sync, jak i taśmę LED, dzięki czemu konsumenci nie muszą dobierać ani kupować tych elementów osobno.

Dekoracyjne kolory tam, gdzie dzieją się ważne chwile

Nowe Lampki Fairy RGBIC Philips Smart Lighting wprowadzają dynamiczne kolory do całego domu. Dostępne w długościach 10, 15 i 20 metrów łączą w sobie miliony kolorów z gotowymi efektami, takimi jak migocząca tęcza, płynne przejścia barw i błyszczące akcenty. Ich długa, elastyczna konstrukcja ułatwia dekorowanie sypialni i pomieszczeń codziennego użytku, a także tworzenie kolorowego tła na imprezy lub nadanie nastroju ogrodom i spotkaniom na świeżym powietrzu.

Zasilane przez złącze USB-C lampki Fairy można również podłączyć do powerbanku, co daje użytkownikom swobodę rozmieszczania ich bez konieczności korzystania z pobliskiego gniazdka. Można nimi sterować za pomocą aplikacji, kompatybilnych akcesoriów lub poleceń głosowych. Funkcja synchronizacji z muzyką sprawia, że lampki pulsują w rytm muzyki, gdy smartfon znajduje się w pobliżu źródła dźwięku. Oświetlenie i kontroler mają stopień ochrony IP65, dzięki czemu Lampki Fairy nadają się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz1.

„Konsumenci pragną bogatszych doświadczeń we własnych czterech ścianach, oczekując od technologii prostoty, elastyczności i łatwej dostępności. Funkcja Screen Sync przenosi filmy, gry i wydarzenia sportowe poza ramy telewizora, wykorzystuje treści, które użytkownicy już oglądają, i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Z kolei lampki Fairy w równie intuicyjny sposób pozwalają stworzyć barwną atmosferę na co dzień i od święta, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Oba rozwiązania pokazują, jak dzięki Philips Smart Lighting można w prosty sposób uruchomić, spersonalizować i cieszyć się ekspresyjnym oświetleniem.” – mówi Mafalda Monteiro, Business Leader w Philips Smart Lighting.

Autor: Philips/ Materiały prasowe