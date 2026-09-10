Po wykopaniu ogórków lub pomidorów zrób to z ziemią. Dzięki temu za rok zbiory będą bardziej obfite i soczyste. Co zrobić z pustymi grządkami we wrześniu?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-10 12:00

Zbliża się koniec sezonu wegetacji roślin, a wraz z nim ostatnie zbiory na grządkach. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co potem. Co zrobić z pustą ziemią po wykopaniu krzaczków pomidorów i ogórków. Profesjonalni ogrodnicy wiedzą, że najskuteczniejszym sposobem na regenerację gleby jest poplon. Zrób to z ziemią po grządkach, a przygotujesz ją na kolejny sezon i sprawisz, że owocowanie z roku na rok będzie coraz bardziej obfite.

Dłoń osoby zrywającej dojrzałego pomidora z krzaka. O regeneracji ziemi po zbiorach przeczytasz na SE.
Autor: prostooleh/ Freepik.com
  • Zbliżająca się jesień to kluczowy moment na regenerację gleby po letnich zbiorach, której zaniedbanie prowadzi do spadku plonów i wyjałowienia podłoża.
  • Poznaj innowacyjną metodę "poplonów" – specjalnych zasiewów, które wzbogacają ziemię w składniki odżywcze, chronią przed erozją i skutecznie zwalczają chwasty.
  • Odkryj, które rośliny najlepiej sprawdzą się w Twoim ogrodzie i dowiedz się, jak krok po kroku przygotować glebę, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku!

Wielkimi krokami zbliża się jesień, a wraz z nią koniec sezonu wegetacji w ogrodzie. To czas ostatnich zbiorów i szykowania ogrodu do nadchodzącej zimy. Ostatnie owoce pomidorów oraz ogórków dojrzewają wraz z końcem września lub początkiem października. Po ich zebraniu należy rozpocząć odpowiednie zabiegi mające na celu regenerację podłoża. Wiele osób o tym zapomina, przez co gleba, z roku na rok, wydaje coraz słabsze plony i staje się bardziej jałowa.

Po ostatnim zbiorze pomidorów oraz ogórków należy pozbyć się z ziemi krzewów, opadłych owoców, a także systemów korzeniowych. W ten sposób ogranicza się rozwój grzybów i konsekwencji groźnych chorób. Zdrowe części roślin możesz wyrzucić na kompostownik. Chore i przegniłe pędy należy zutylizować, aby nie roznosiły one patogenów po całym ogrodzie. Podłoże po krzewach należy przekopać, aby napowietrzyć ziemię. Na tym etapie usuń z podłoże wszystkie resztki organiczne, takie jak korzenie. Gdy podłoże jest czyszczone i przygotowane możesz wysiać poplon.

Czym jest poplon i dlaczego warto go stosować?

Poplon to nic innego jak dodatkowy zasiew na glebie po skończonej uprawie jednego gatunku. Wyróżnia się poplon letni (po skończonym owocowaniu wczesnych roślin), a także poplon ozimy (nasiona wysiewa się jesienią, aby przezimowały zimę w gruncie). Poplon to polecany zabieg przez profesjonalistów. Wzbogaca on glebę w cenne składniki odżywcze, chroni przed utratą wody, a także ogranicza ryzyko rozmnażania się chwastów. System korzeniowy nasion wysiewanych na poplon rozluźnia i napowietrza glebę. Roślin wysiewanych na poplon nie hoduje się na zbiory, a właśnie jako element odżywienia i wzbogacenia gleby. 

Co wysiewać na poplon?

Wyka ozima jest świetnym wyborem dla gleb wymagających wzbogacenia w azot, ponieważ jako roślina strączkowa wiąże go z powietrza. Gorczyca biała szybko rośnie i dobrze spulchnia ziemię, a jej korzenie pomagają w walce z nicieniami. Żyto ozime z kolei tworzy gęstą masę zieloną, która skutecznie tłumi chwasty i chroni glebę przed erozją zimą.

Aby maksymalnie wspomóc regenerację gleby i precyzyjnie dostosować jej odżywianie, warto rozważyć wykonanie analizy gleby. Dzięki temu dowiesz się, jakich składników odżywczych faktycznie brakuje i unikniesz niepotrzebnego nawożenia. Niezależnie od poplonu, doskonałym uzupełnieniem będzie również wzbogacenie podłoża dobrze przekompostowanym obornikiem lub kompostem, które dostarczą materii organicznej, poprawią strukturę gleby i stworzą korzystne środowisko dla mikroorganizmów.

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